BİLSEM mülakatları ertelendi
Milli Eğitim Bakanlığı, BİLSEM mülakatlarının ertelendiğini duyurdu
|13 Mart 2020 15:34
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Milli Eğitim Bakanlığı, BİLSEM mülakatlarının ertelendiğini duyurdu.
Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama
Bakanlığımızca uygulanan 2020 yılı Bilim ve Sanat Merkezlerine öğretmen seçme ve atama işlemleri kapsamında İstanbul, Kahramanmaraş, Zonguldak, Van, Erzurum ve Mardin illerinde yapılması planlanan "Bölge Sözlü Sınavları" sağlık tedbirleri nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Ertelenen sınavların tarihleri ile ilgili duyurular Bakanlığımızca yapılacaktır.
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