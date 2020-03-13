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MEB, 4 maddelik İdari İzin Genelgesini yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı, idari izin genelgesi yayımladı
 13 Mart 2020 16:18
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MEB, 4 maddelik İdari İzin Genelgesini yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı, Bakan Ziya Selçuk'un imzasıyla 4 maddelik bir idari izin genelgesi yayımladı.

Genelgeye göre, 16-20 Mart tarihleri arasında yönetici ve öğretmenlere genel idari izin verilmiştir.

Öğretmenler, 16-20 Mart 2020 tarihlerindeki meslekle ilgili çalışmalarını yapmış kabul edilecek, bu kapsamda 15 saat ek ders ücretinden yararlanacak. Yöneticiler de bu tarihlerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğindeki yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacak.

Yönetici ve öğretmenler, 23-27 Mart 2020 tarihleri arasında, üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacak.

Ders dışı eğitim çalışmaları ile nöbet görevleri için ek ders ücreti verilmeyecek.

Genelgede, öğretmen ve yöneticiler dışında kalan idari personel ile yardımcı hizmetler sınıfı personeli için bir karar yer almamaktadır. Bu nedenle Genelgeden, "GİH ve YHS sınıfı personel okula gelecek" anlamı çıkmaktadır.

İŞTE GENELGE METNİ
Memurlar.Net - Özel

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