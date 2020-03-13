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İBB, İstanbul'daki tüm sosyal mekanları kapattı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, dün Mart ayı sonuna kadar geçici olarak kapatılma kararı alınan birimleri açıklamasının ardından iptal edilen ya da ertelenen etkinliklere yenileri eklendi. Böylelikle İstanbul'daki tüm sosyal alanlar kapatılmış oldu.
 13 Mart 2020 16:54
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İBB, İstanbul'daki tüm sosyal mekanları kapattı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye'de Koronavirüs ile ilgili ilk vakayı açıklamasının ardından, İBB'nin bazı birimlerinin geçici olarak kapatılacağını açıkladı. Tedbir amaçlı kapatılan birimlere, İBB'nin yaptığı ya da desteklediği organizasyonlar da dahil edildi.

Alınan karara göre Mart sonuna kadar AKOM'da yapılan Afetten Korunma Eğitimleri, Sarıyer ve Tepeören'deki Sokak Hayvanlarının Sağlığı ve Bakımı Eğitimleri, Odayeri Tesisleri'ndeki Sıfır Atık Bilinçlendirme ile İBB Gençlik Ofisi Eğitim Programları gerçekleştirilmeyecek. İstanbul genelinde 38 BELNET ''İnternet ve Bilgi Erişim Merkezleri" şubesi ile 13 Deneyap Teknoloji Atölyesi, Nisan ayına kadar faaliyetlerini durduracak. İBB Kış Spor Okulları ise 15 Nisan'da yeniden hizmet vermeye başlayacak.

28 Mart tarihinde koşulması planlanan İBB RunTOFD Tarihi Yarımada Gece Koşusu'nun tarihi 20 Haziran'a alınırken serinin Kemerburgaz Kent Ormanı, Belgrad Ormanı ve Büyükada-Maltepe etapları iptal edildi. Yine, 30. Kariyer Eğitim Günleri, LÖSEV Spor Şenliği ve Red Bull Neymar Jr's Five'ın İstanbul elemeleri gerçekleştirilmeme kararı alınan organizasyonlar arasında bulunuyor.

Mart ayı sonuna kadar bu kapsamda değerlendirilen mekanlar şunlar:

İSMEK

Cemal Reşit REY Konser Salonu

İBB Şehir Tiyatroları Sahneleri

Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi

Güngören Erdem Bayazıt Kültür Merkezi

Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezi

Esenler Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi

Sultanbeyli Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi

Ümraniye Şehit Kaymakam Muhammed Safitürk Kültür Merkezi

Şile Kültür Merkezi

Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi

Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi

Başakşehir Kültür Merkezi

Sarıyer Kültür Merkezi

Sancaktepe Eyüp Sultan Kültür Merkezi

Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi

Yerebatan Sarnıcı

Şerefiye Sarnıcı

Tekfur Sarayı Müzesi

Panorama 1453 Müzesi

Miniatürk

Türk Dünyası Kültür Mahallesi

Atatürk Müzesi

Aşiyan Müzesi

Karikatür ve Mizah Merkezi

İtfaiye Müzesi

Atatürk Kitaplığı

Ahmet Kabaklı Kütüphanesi

Ahmet Süheyl Ünver Kütüphanesi

Barış Manço Kütüphanesi

Erdem Beyazıt Kütüphanesi

Eyüp Sultan Kütüphanesi

Fatma Aliye Kütüphanesi

Hacı Bektaşi Kütüphanesi

Halil İnalcık Kütüphanesi

İdris Güllüce Kütüphanesi

Kadın Eserleri Kütüphanesi

Metin And Kütüphanesi

Muallim Cevdet Kütüphanesi

Nail - Nimet Bayraktar Kütüphanesi

Nasreddin Hoca Kütüphanesi

Okçular Tekkesi Kütüphanesi

Osman Akfırat Kütüphanesi

Rasim Özdenören Kütüphanesi

Sesli Kütüphane

Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Halk ve Çocuk Kütüphanesi

İBB Gençlik Ofisindeki Eğitim Faaliyetleri

AKOM Afetten Korunma Eğitimleri
Memurlar.Net
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