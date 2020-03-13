İBB, İstanbul'daki tüm sosyal mekanları kapattı
|13 Mart 2020 16:54
|Yazdır
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye'de Koronavirüs ile ilgili ilk vakayı açıklamasının ardından, İBB'nin bazı birimlerinin geçici olarak kapatılacağını açıkladı. Tedbir amaçlı kapatılan birimlere, İBB'nin yaptığı ya da desteklediği organizasyonlar da dahil edildi.
Alınan karara göre Mart sonuna kadar AKOM'da yapılan Afetten Korunma Eğitimleri, Sarıyer ve Tepeören'deki Sokak Hayvanlarının Sağlığı ve Bakımı Eğitimleri, Odayeri Tesisleri'ndeki Sıfır Atık Bilinçlendirme ile İBB Gençlik Ofisi Eğitim Programları gerçekleştirilmeyecek. İstanbul genelinde 38 BELNET ''İnternet ve Bilgi Erişim Merkezleri" şubesi ile 13 Deneyap Teknoloji Atölyesi, Nisan ayına kadar faaliyetlerini durduracak. İBB Kış Spor Okulları ise 15 Nisan'da yeniden hizmet vermeye başlayacak.
28 Mart tarihinde koşulması planlanan İBB RunTOFD Tarihi Yarımada Gece Koşusu'nun tarihi 20 Haziran'a alınırken serinin Kemerburgaz Kent Ormanı, Belgrad Ormanı ve Büyükada-Maltepe etapları iptal edildi. Yine, 30. Kariyer Eğitim Günleri, LÖSEV Spor Şenliği ve Red Bull Neymar Jr's Five'ın İstanbul elemeleri gerçekleştirilmeme kararı alınan organizasyonlar arasında bulunuyor.
Mart ayı sonuna kadar bu kapsamda değerlendirilen mekanlar şunlar:
İSMEK
Cemal Reşit REY Konser Salonu
İBB Şehir Tiyatroları Sahneleri
Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi
Güngören Erdem Bayazıt Kültür Merkezi
Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezi
Esenler Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi
Sultanbeyli Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi
Ümraniye Şehit Kaymakam Muhammed Safitürk Kültür Merkezi
Şile Kültür Merkezi
Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi
Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi
Başakşehir Kültür Merkezi
Sarıyer Kültür Merkezi
Sancaktepe Eyüp Sultan Kültür Merkezi
Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi
Yerebatan Sarnıcı
Şerefiye Sarnıcı
Tekfur Sarayı Müzesi
Panorama 1453 Müzesi
Miniatürk
Türk Dünyası Kültür Mahallesi
Atatürk Müzesi
Aşiyan Müzesi
Karikatür ve Mizah Merkezi
İtfaiye Müzesi
Atatürk Kitaplığı
Ahmet Kabaklı Kütüphanesi
Ahmet Süheyl Ünver Kütüphanesi
Barış Manço Kütüphanesi
Erdem Beyazıt Kütüphanesi
Eyüp Sultan Kütüphanesi
Fatma Aliye Kütüphanesi
Hacı Bektaşi Kütüphanesi
Halil İnalcık Kütüphanesi
İdris Güllüce Kütüphanesi
Kadın Eserleri Kütüphanesi
Metin And Kütüphanesi
Muallim Cevdet Kütüphanesi
Nail - Nimet Bayraktar Kütüphanesi
Nasreddin Hoca Kütüphanesi
Okçular Tekkesi Kütüphanesi
Osman Akfırat Kütüphanesi
Rasim Özdenören Kütüphanesi
Sesli Kütüphane
Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Halk ve Çocuk Kütüphanesi
İBB Gençlik Ofisindeki Eğitim Faaliyetleri
AKOM Afetten Korunma Eğitimleri
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Cumhurbaşkanlığı, 3 maddelik İdari İzin Genelgesi yayımladı
13 Mart 2020 18:07
|Bakan Kurum'dan 11 maddelik koronavirüs genelgesi
13 Mart 2020 18:05
|Sözleşmeli ASDEP alımı sözlü sınavı ertelendi
13 Mart 2020 17:50
|ABB: 12 yaşından küçük çocuğu olanlar idari izinli sayılacak
13 Mart 2020 17:37
|Çaykur, görevde yükselme ve unvan değişikliği sonuçlarını açıkladı
13 Mart 2020 17:24
|Sağlıkta, unvan değişikliği sınav konuları belli oldu
13 Mart 2020 17:00
|Bakan Koca'dan, koronavirüse karşı '14 Kural' paylaşımı
13 Mart 2020 16:59
|Bir belediye, hamile ve kronik hastalığı olanlara 2 hafta izin verdi
13 Mart 2020 15:58
|TBMM Genel Kurulu korona virüsüne karşı ilaçlandı
13 Mart 2020 15:56
|İçişleri Bakanlığından 13 maddelik Koronavirüs Genelgesi
13 Mart 2020 15:25