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MEB, sürücü kurslarını da tatil etti

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Özel öğretim kursları, rehabilitasyon merkezleri ve sürücü kursu gibi kurumlar da 16-30 Mart'ta tatil olacak
 13 Mart 2020 17:13
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MEB, sürücü kurslarını da tatil etti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel yaygın eğitim kurumu olan çeşitli kurslar, özel öğretim kursları, rehabilitasyon merkezleri ve sürücü kursu gibi kurumların da tatil olacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlığın koronavirüs önlemleri kapsamında, bazı kararlar aldığını, resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim kurumların, 16 Mart Pazartesi gününden 30 Mart Pazartesi gününe kadar iki hafta süreyle tatil edildiğini anımsattı.

Bakanlığın koronavirüs önlemleri kapsamında, bazı kararlar aldığını belirten Selçuk, özel öğrenci barınma hizmeti veren kurumların da 16-30 Mart'ta tatil edileceğini, ancak zorunlu olarak barınma hizmeti alması gereken öğrencilerin bulunması halinde, kurumda barınmalarına yönelik önlemlerin alınacağını belirtti.

Özel öğretim kurslarıyla ilgili soru üzerine Bakan Selçuk, şunları ifade etti:

"Özel yaygın eğitim kurumu olan çeşitli kurslar, özel öğretim kursları, sosyal etkinlik merkezleri, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, mesleki eğitim merkezleri ile benzeri özel öğretim kurumları da yukarıda belirtilen süre içerisinde tatil edilecek. Ancak bu kurslarda eğitimini tamamlayıp işe girmek için belge almayı bekleyen kursiyerlerin mağdur edilmemesi için sınavlara girmeleri sağlanacak."

Bakan Selçuk, özel okula devam eden öğrencilerin de Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) her sınıf düzeyinde girip buradan eğitim alabileceklerini bildirdi.

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden destek eğitimi alan bireyler için 16-30 Mart'a kadar verilemeyen destek eğitimlerinin daha sonra MEB Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda telafilerinin yapılacağını söyleyen Selçuk, "Dolayısıyla kimse mağdur olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı
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