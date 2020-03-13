İspanya, koronavirüs nedeniyle, tüm ülkede OHAL ilan etti
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı ülke genelinde 15 gün "olağanüstü hal" ilan etti.
|13 Mart 2020 17:32
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Corona virüsü çıkış noktası Çin'de hız kaybetse de Avrupa'da etkisini artırmaya devam ediyor. Başta İtalya olmak üzere ölüm haberleri arka arkaya gelirken, son ürkütücü gelişme İspanya'da yaşandı.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı ülke genelinde 15 gün "olağanüstü hal" ilan etti.
İspanya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden hastaların sayısı son günlerde büyük artış gösteriyordu. Sadece dün, ölü sayısının bir günde 84'e yükselmişti.Sudan'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti Ukrayna'da korona virüs nedeniyle ilk ölüm
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