ABB: 12 yaşından küçük çocuğu olanlar idari izinli sayılacak
|13 Mart 2020 17:37
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve iştiraklerinde çalışan 12 yaşından küçük çocuğu olan annelerin idari izinli sayılacağı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı kararı doğrultusunda 16-30 Mart'ta eğitime ara verildiği anımsatıldı.
Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve iştiraklerinde çalışan 12 yaşından küçük çocuğu olan annelerin işlerin aksamaması şartıyla idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Benzer bir kararı bugün Antalya Büyükşehir Belediyesi de almıştı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek tüm belediye birimlerinde ve şirketlerinde görevli hamile, organ nakli, böbrek yetmezliği, kanser hastası olan ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin iki hafta idari izinli sayılacağını açıklamıştı.
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