Cumhurbaşkanlığı, 3 maddelik İdari İzin Genelgesi yayımladı
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı 3 maddelik idari izin genelgesi yayımladı
|13 Mart 2020 18:07
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Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, 13 Mart 2020 tarihli, 3 maddelik idari izin genelgesi yayımladı.
Yayımlanan Genelgeye göre, hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelli çalışanlar, yöneticiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar, kronik hastalığı olanlar 16 Mart 2020'den itibaren 12 gün idari izinli sayılacak.
Ayrıca, okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu olan kadın çalışanların yıllık izin talepleri karşılanacak, yıllık izin hakkı olmayanlara mazeret izni verilecek.
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