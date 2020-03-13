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MEB, tüm hizmetiçi eğitimleri iptal etti

Milli eğitim bakanlığı tüm hizmetiçi eğitim faaliyetlerini iptal etti
 13 Mart 2020 18:23
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MEB, tüm hizmetiçi eğitimleri iptal etti

Milli Eğitim Bakanlığı, Bakan adına Bakan yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla 81 il milli eğitim müdürlüğüne gönderilen resmi yazıda, Bakanlık merke zve taşra teşkilatında görevli personele yönelik olarak düzenlenen merkezi hizmetiçi eğitim faaliyetleri ile Valiliklerce planlanan hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin, 16 Mart'tan itibaren iptal edildiği belirtildi. Ancak yüzyüze hizmetiçi eğitim faaliyetlerinden Makam onayı/Valilik oluru alınarak açılan ve devam eden eğitimler, koruma ve önleme tedbirleri sonrasında ileri bir tarihte düzenlenmek üzere ertelenmiştir.

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