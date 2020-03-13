MEB, tüm hizmetiçi eğitimleri iptal etti
Milli eğitim bakanlığı tüm hizmetiçi eğitim faaliyetlerini iptal etti
|13 Mart 2020 18:23
|Yazdır
Milli Eğitim Bakanlığı, Bakan adına Bakan yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla 81 il milli eğitim müdürlüğüne gönderilen resmi yazıda, Bakanlık merke zve taşra teşkilatında görevli personele yönelik olarak düzenlenen merkezi hizmetiçi eğitim faaliyetleri ile Valiliklerce planlanan hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin, 16 Mart'tan itibaren iptal edildiği belirtildi. Ancak yüzyüze hizmetiçi eğitim faaliyetlerinden Makam onayı/Valilik oluru alınarak açılan ve devam eden eğitimler, koruma ve önleme tedbirleri sonrasında ileri bir tarihte düzenlenmek üzere ertelenmiştir.
İŞTE RESMİ YAZI
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Öğretmenlerin hizmet içi eğitimleri EBA üzerinden yapılacak
13 Mart 2020 19:11
|MEB, sürücü kurslarını da tatil etti
13 Mart 2020 17:13
|MEB, 4 maddelik İdari İzin Genelgesini yayımladı
13 Mart 2020 16:18
|MEB, açıköğretim sınavlarını erteledi
13 Mart 2020 16:08
|BİLSEM mülakatları ertelendi
13 Mart 2020 15:34
|MEB, bu hafta sonu yapılacak DYK kurslarını iptal etti
13 Mart 2020 14:22
|Hakemler de liseden yetişecek
13 Mart 2020 13:40
|MEB'den bir Genelge bekleniyor
13 Mart 2020 10:01
|Milli Eğitim Bakanı, uzaktan eğitim sürecine dair detayları açıkladı
12 Mart 2020 21:05
|MEB, 'okullar virüsten tatil olursa' alınacak önlemleri görüştü
12 Mart 2020 14:20