Gram altın, bugün çok sert düştü
Altın bugün de sert düşüşünü devam ettirdi. Altının gram fiyatı 310 liraya kadar geriledi.
|13 Mart 2020 18:55
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Altının gram fiyatı dün 330 liraya kadar çıkmış, ardından da 318 liraya kadar gerilemişti.
Altının gram fiyatı dünün ardından bugün de düşmeye devam etti.
Saat 18.50 itibariyle altının gram fiyatı 310 liraya gerilemiş durumda.
Koronavirüs vakalarının açıklanması sonrasında, ortaya çıkan nakit ihtiyacının giderilmesi için, altınların bozdurulduğu tahminleri yapılıyor.
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