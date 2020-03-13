Gram altın, bugün çok sert düştü

İŞTE SABUNUN VİRÜSLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ ANLATAN YARATICI VİDEO Corona (Korona) virüsü hayvanlar arasında yaygın olan büyük bir virüs grubudur. Nadir durumlarda, bilim insanlarının zoonotik olarak adlandırdığı durumdur, yani hayvanlardan insanlara bulaşabilirler. Bu virüsten korunmak için temizlikte en etkili yöntemlerinden birisi sabun el yıkamadır. İşte çocuklara sabunun virüsler üzerindeki etkisini anlatan kısa bir video.