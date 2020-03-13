YÖK uzaktan ve açıköğretim imkanlarını devreye sokacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yeni tip Koronavirüs nedeniyle üniversitelerde eğitime verilen 3 haftalık arada, 2 yıl önce başlattığı Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında uzaktan ve açıköğretim imkanlarını devreye sokacak.

YÖK yetkililerinden alınan bilgiye göre, üniversitelerde eğitime verilen 3 haftalık arada, Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm projesi kapsamında, uzaktan ve açıköğretim imkanları devreye alınması için üniversite rektörlüklerine yazı gönderildi.

Yazıda, Başkanlık tarafından 2 yıl önce başlatılan, "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi" kapsamında 16 üniversitede 6 bine yakın öğretim elemanına "Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme", 50 binin üzerinde öğrenciye de 'Dijital Okur-Yazarlık" dersi verildiği, süreç içersinde üniversitelerde konuya ilişkin önemli bir deneyim kazanıldığı belirtildi.

Bunun yanı sıra bünyesinde Uzaktan Eğitim ve Uygulama Merkezi (UZEM) bulunan 120 üniversitenin derslerinin yüzde 30'a kadar olan kısmını bünyelerindeki UZEM aracılığıyla uzaktan öğretim yöntemiyle verebilmelerine mevzuat açısından imkan sağlandığı ifade edilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Bu düzenlemelerin hayata geçirilmesi sonrasında bu üniversitelerimiz bu uygulamayla da dünyadaki gelişmelere paralel olarak önemli bir deneyim kazanmıştır. Ayrıca Anadolu, Atatürk ve İstanbul üniversitelerinin açık ve uzaktan öğretim yapılan fakültelerinde an itibarıyla 2 milyonu aşkın öğrenci açık ve uzaktan eğitim yoluyla öğrenim görmektedir. Yükseköğretim Kurulunca en hızlı şekilde değerlendirilmek üzere, küresel ölçekte yaşanmakta olan ve son günlerde pandemi olarak ilan edilen yeni durum karşısında ve bu süreçle sınırlı olmak kaydıyla üniversitenizin bu süreçte hangi dersleri kendi imkanları ve hazırlığı ile uzaktan öğretim yöntemiyle yürütmeyi talep ettiği, Anadolu, Atatürk ve İstanbul üniversitelerinin açık ve uzaktan öğretim yapılan fakültelerinin ders havuzundan ders talep edip etmeyeceği, bunlara ilaveten, daha fazla öğretim üyesinin bu sürece katkı vermesini sağlamak için üniversitenizin ilgili birimleri (UZEM gibi) tarafından yapılacak girişimlerin neler olabileceği, hususlarında görüşlerinizi, acil olarak 18 Mart'a kadar Başkanlığımıza bildirmenizi önemle rica ederim."

Bu önlemlere ek olarak 800'ün üzerindeki dijital ders malzemesi bütün üniversitelerin erişimine açılacak.