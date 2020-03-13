Öğretmenlerin hizmet içi eğitimleri EBA üzerinden yapılacak
|13 Mart 2020 19:11
|Yazdır
Milli Eğitim Bakanlığınca illere gönderilen yazıda, öğretmenlerin mesleki çalışmaları ve hizmet içi eğitim faaliyetlerinin, koruma ve önleme tedbirleri süresince uzaktan eğitim programları ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden gerçekleştirilmesi istendi.
Bakanlık tarafından Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla illere gönderilen yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün gerçekleştirilen toplantıda, dünyada hızla yayılan yeni tip Koronavirüsün etkilerinden korunmak amacıyla bazı tedbirler alındığı, MEB'e bağlı eğitim kurumlarında 6-10 Nisan'da uygulanacak ikinci ara tatilin 16-20 Mart'a çekildiği hatırlatıldı.
Bu doğrultuda, okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve hayat boyu öğrenme kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlere yönelik ikinci ara tatil döneminde planlanan mesleki çalışmaların 16-20 Mart'ta gerçekleştirileceği belirtilen yazıda, şunlar kaydedildi:
"Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında görevli personele yönelik düzenlenen merkezi hizmet içi eğitim faaliyetleri ile valiliklerce planlanan hizmet içi eğitim faaliyetleri, bahse konu virüsün etkilerinden korunmak amacıyla koruma ve önleme tedbirleri süresince 16 Mart'tan itibaren iptal edilmiştir. Ancak yüz yüze hizmet içi eğitim faaliyetlerinden makam onayı veya valilik oluru alınarak açılan ve devam eden eğitimler, koruma ve önleme tedbirleri sonrasında ileri bir tarihte düzenlenmek üzere ertelenmiştir. Öğretmenlerimizin mesleki çalışmalarının ve hizmet içi eğitim faaliyetlerinin koruma ve önleme tedbirleri süresince uzaktan eğitim programları ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden gerçekleştirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|MEB, tüm hizmetiçi eğitimleri iptal etti
13 Mart 2020 18:23
|MEB, sürücü kurslarını da tatil etti
13 Mart 2020 17:13
|MEB, 4 maddelik İdari İzin Genelgesini yayımladı
13 Mart 2020 16:18
|MEB, açıköğretim sınavlarını erteledi
13 Mart 2020 16:08
|BİLSEM mülakatları ertelendi
13 Mart 2020 15:34
|MEB, bu hafta sonu yapılacak DYK kurslarını iptal etti
13 Mart 2020 14:22
|Hakemler de liseden yetişecek
13 Mart 2020 13:40
|MEB'den bir Genelge bekleniyor
13 Mart 2020 10:01
|Milli Eğitim Bakanı, uzaktan eğitim sürecine dair detayları açıkladı
12 Mart 2020 21:05
|MEB, 'okullar virüsten tatil olursa' alınacak önlemleri görüştü
12 Mart 2020 14:20