Sürekli ilaç kullananlar rapor yenilemeyecek
Sağlık Bakanlığı kronik hastalığı nedeniyle raporlu ve sürekli kullanımı gerektiren ilaçların rapor tarihlerinin bitmesi durumunda Haziran 2020 sonuna kadar aynı raporların geçerli olacağını açıkladı
|13 Mart 2020 19:24
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