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Sürekli ilaç kullananlar rapor yenilemeyecek

Sağlık Bakanlığı kronik hastalığı nedeniyle raporlu ve sürekli kullanımı gerektiren ilaçların rapor tarihlerinin bitmesi durumunda Haziran 2020 sonuna kadar aynı raporların geçerli olacağını açıkladı
 13 Mart 2020 19:24
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Sürekli ilaç kullananlar rapor yenilemeyecek

Sağlık Bakanlığı kronik hastalığı nedeniyle raporlu ve sürekli kullanımı gerektiren ilaçların rapor tarihlerinin bitmesi durumunda Haziran 2020 sonuna kadar aynı raporların geçerli olacağını açıkladı

Hastalar, raporlu ilaçlarını reçete yazdırmadan direk alabilecek.

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