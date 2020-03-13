YÖK'ten 13 maddelik idari izin ve eğitim genelgesi
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı idari izin ile eğitim öğretim işlerini düzenleyen 13 maddelik bir genelge yayımladı.
|13 Mart 2020 20:30
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Yayımlanan Genelgede YÖK Başkan ve üyeleri, Genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, daire başkanı, basın ve halkla ilişkiler müşaviri ile hukuk müşaviri 60 yaş uygulamasında istisna tutuldu. Yani bu yöneticiler 60 yaş ve üzerinde olsalar da mesaiye gelmeye devam edecek.
Aynı şekilde Rektör, rektör yardımcısı, dekan, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksek okulu ve bağımsız vakıf meslek yüksek okulu müdürleri 60 yaşını geçmiş olsa da mesaiye gelmeye devam edecek
İŞTE O GENELGE
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