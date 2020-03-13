1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

YÖK'ten 13 maddelik idari izin ve eğitim genelgesi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı idari izin ile eğitim öğretim işlerini düzenleyen 13 maddelik bir genelge yayımladı.
 13 Mart 2020 20:30
Yazdır
YÖK'ten 13 maddelik idari izin ve eğitim genelgesi

Yayımlanan Genelgede YÖK Başkan ve üyeleri, Genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, daire başkanı, basın ve halkla ilişkiler müşaviri ile hukuk müşaviri 60 yaş uygulamasında istisna tutuldu. Yani bu yöneticiler 60 yaş ve üzerinde olsalar da mesaiye gelmeye devam edecek.

Aynı şekilde Rektör, rektör yardımcısı, dekan, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksek okulu ve bağımsız vakıf meslek yüksek okulu müdürleri 60 yaşını geçmiş olsa da mesaiye gelmeye devam edecek

İŞTE O GENELGE

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
9 ülkeye daha uçuşlar durduruldu
13 Mart 2020 20:57		 HSK, duruşmaları erteledi
13 Mart 2020 20:41
YÖK'ten koronavirüs bilgilendirmesi
13 Mart 2020 20:24		 THY'den Avrupa'da 9 ülkeye uçuşların durdurulmasına ilişkin açıklama
13 Mart 2020 20:14
Geri gönderme merkezlerinde koronavirüslü yabancı yok
13 Mart 2020 20:07		 Türkiye, koronavirüs için etkin önlemler aldı
13 Mart 2020 19:58
Bakanlıktan koronavirüs için WhatsApp hattı
13 Mart 2020 19:33		 ÇAYKUR, işçi alım kuralarını seyircisiz yapacak
13 Mart 2020 19:22
YÖK uzaktan ve açıköğretim imkanlarını devreye sokacak
13 Mart 2020 19:07		 Tek sayfada Kamu kurumlarının koronavirüs için aldığı tedbirler
13 Mart 2020 18:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:31 - Eğitim kurumları korona virüse karşı dezenfeksiyon işlemlerini aksatmıyor21:23 - Öğretmenlerin il dışına çıkışı yasak mı?21:19 - Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere 15 gün süreyle izin verilmeyecek21:09 - Koca: Corona vakalı hastalara kombine bir tedavi uygulanıyor20:57 - 9 ülkeye daha uçuşlar durduruldu20:55 - Muhtara, sosyal medyadan hakaret tutuklanması20:51 - Sampdoria'da 4 oyuncuda daha koronavirüs çıktı20:46 - AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri ertelendi20:41 - HSK, duruşmaları erteledi20:38 - Milli İHA 'Bayraktar TB2' Yunan sınırında devriyede
20:36 - Bilim Kurulu Üyesi: Türkiye koronavirüse hazır durumda20:30 - YÖK'ten 13 maddelik idari izin ve eğitim genelgesi20:28 - Koronavirüs testi pozitif çıkan Arsenal'ın teknik direktöründen mesaj20:24 - YÖK'ten koronavirüs bilgilendirmesi20:16 - İtalya'da koronavirüsten bir günde 250 kişi öldü20:14 - THY'den Avrupa'da 9 ülkeye uçuşların durdurulmasına ilişkin açıklama20:07 - Geri gönderme merkezlerinde koronavirüslü yabancı yok19:58 - Türkiye, koronavirüs için etkin önlemler aldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İkinci koronavirüs vakası ortaya çıktı. İlk hastanın yakın çevresinden...
Cumhurbaşkanlığı, 3 maddelik İdari İzin Genelgesi yayımladı
Benzinde 2. büyük indirim yapıldı
MEB, 4 maddelik İdari İzin Genelgesini yayımladı
Koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı
Diyanet'ten, Cuma Namazı için yeni açıklama
HSK, 3 hakim ve savcının ihracına karar verdi
Çocuklara kim bakacak? Ücretli izin formülü
Genelge yayımlandı... Kamu personelinin yurt dışına çıkışı sınırlandırıldı
Hamileler ve engelliler için izin kararı alınacak mı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Contagion 1
ense ağrısı 1
jan oblak 3
sözlük erkeklerinin kavgacı olması 1
Yurdum insanının virüsten korunma yöntemleri 1
aynı odada yatan hastanın gözlerini oyan hasta 1
israil'in corona virüsü aşısını bulduğu iddiası 1
pezevenk sözünün eleştiri sayılması 2
ece erken 4
okulların tatil edilmesi 8
SON İLANLAR
Samsun Su Kanalizasyon İdaresi 67 memur alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 50 İtfaiye Eri alacak
Aydn Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Göynücek Geldingen Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Muğla Milas Belediyesi 30 İşçi Alacak
İstanbul Konut İmar Turizm Sanayi 1 İşçi Alacak
İstanbul İston 17 İşçi Alacak
İstanbul Gopaş 1 İşçi Alacak
Bursa Yeşaş 12 İşçi Alacak
Balıkesir Erdek Grup Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam