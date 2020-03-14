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Sağlık Bakanlığı personelinin izinleri yeniden düzenlendi

Sağlık Bakanlığı, 13/3/2020 tarih ve 910 sayılı yazısını yürürlükten kaldırıp yeni bir resmi yazı yayımladı. Yeni yazıya göre, Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde idari izin kullanmalarına karar verilen "hamile, yasal süt izni kullananlar, engelli olarak istihdam edilenler, yöneticiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar, kronik hastalığı olan personele" dair kısımlar Sağlık Bakanlığı personeli için uygulanmayacaktır.
 14 Mart 2020 10:33
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Sağlık Bakanlığı personelinin izinleri yeniden düzenlendi

Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi sonrasında 13/3/2020 tarih ce 910 sayılı bir resmi yazı yayımlamıştı. Tıklayınız.

Bu yazıda, Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle uyumlu olarak hamile, yasal süt izni kullananlar, engelli olarak istihdam edilenler, yöneticiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar, kronik hastalığı olanlara dair düzenlemeler yer almaktaydı.

Sağlık Bakanlığı yeni yazısında bu kısımları kaldırmıştır. Yeni yazıya göre;

1- İkinci bir emre kadar yıllık izinlerin iptal edilmesi uygulamasına devam edilecektir.

2- Cumhurbaşkanlığının Genelgesine uygun olarak yurtdışından gelenlerin 14 gün boyunca evlerinde tecrit oldukları süre idari izin olarak kabul edilecektir.

3- Cumhurbaşkanlığı Genelgesinin kronik hastaları kapsayan bölümü, Sağlık Bakanlığı özelinde kısmi olarak uygulanacaktır. Sadece kanser hastaları ve organ nakli olan sağlık personelinin idari izinli sayılıp sayılmayacağına kurum amirleri karar verecektir.

4- Bu yukarıda yer verilen 3 durum dışında Sağlık Bakanlığı personeline başkaca bir izin verilmeyecektir.

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