HSK'dan, açık infaz kurumları için nöbet sistemi

Bilindiği üzere, mesai saatleri sonrasındaki adli işlemler için nöbetçi hakimlik uygulaması bulunmaktadır. Tüm suçlara, mesai saatleri sonrasında nöbetçi hakimler bakabilmektedir. Hakimler ve Savcılar Kurulu, açık ceza infaz kurumlarındaki işlemlerin süratle tamamlanabilmesi için, infaz hakimliğini nöbet sistemine dahil etti. Yani açık ceza infaz kurumlarındaki işlemlere, oluşturulacak nöbetçi infz hakimleri bakacaktır.

İŞTE HSK'NIN KARARI

T.C.

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU

Genel Sekreterliği

Konu : Corona Virüsü Önlemleri Kapsamında İnfaz Hakimliği İşlerinin Nöbet İşlemlerine Dahil Edilmesi

DAĞITIM YERLERİNE

Doğrudan açık ceza infaz kurumuna gelen ve geldiğinde ceza süresi itibariyle hemen denetimli serbestlik tedbirinden faydalanabilecek hükümlülerin yeni tip corona virüsü (COVID-19) önlemleri kapsamında bu dönemde kurumda fazla bekletilmemeleri açısından ve hafta sonunda ortaya çıkabilecek taleplerin karşılanabilmesi adına, infaz hakimliği işlerinin nöbet işlemlerine dahil edilerek (3) sıra sayılı yönerge hükümlerine göre nöbet planlamasının yapılması uygun görülmüştür.

Bu itibarla; keyfiyetin merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan tüm hakim ve Cumhuriyet savcılarına duyurulmasını rica ederim.

Mehmet YILMAZ

Başkanvekili

e-imzalıdır.