Tarım ve Orman Bakanlığı tüm eğitimleri iptal etti

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklama

Tüm Eğitim ve Organizasyonlar İptal Edilmiştir

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde çıkan ve birçok ülkeye yayılan COVID-19 salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı bünyesinde erken dönemde oluşturulan Koronovirüs Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda alınan sıkı tedbirlerle hastalığın ülkemize gelişi önemli ölçüde engellenebilmiştir. Bu durumun sürdürülebilir olmasını sağlamak adına Kurulun önerileriyle yeni tedbirlerin hayata geçirilmesine devam edilmektedir.

Bu çerçevede Bakan Yardımcılığı Makam Oluru ile 16 Mart -17 Nisan 2020 tarihlerinde yapılması planlanan tüm hizmet içi ve yaygın eğitimler, toplantılar, organizasyonlar ve etkinlikler iptal edilmiştir.

Söz konusu Olur tüm birimlere resmi yazı ile gönderilmiştir.