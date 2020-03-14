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Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de vaka sayısı 6'ya çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre'den dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
 14 Mart 2020 23:46
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Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de vaka sayısı 6'ya çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de vaka sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi maalesef pozitif çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın açıklaması şöyle;

Umre'den yeni döndüyseniz "14 Gün Kuralı"na uymanızı ısrarla istiyoruz. Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi maalesef pozitif çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş olmak sıfır risk anlamına gelmez.

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Memurlar.Net
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