Evde izolasyon taahhütnamesi

Vaka sayısı altıya çıkan Türkiye, koronavirüse karşı tedbirleri sıkılaştırdı. Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre; Gümrük kapılarında imzalatılan formda kişilere son 14 gün içinde Kovid-19 olan bir ülkeden seyahat öyküsü olduğu hatırlatılarak, "Hastalığa dair herhangi bir semptomunuz şu an için olmasa da seyahat öykünüz nedeniyle sizi takip edebilmek, semptom görüldüğünde size erken müdahale edebilmek ve hastalık görülürse yayılımını engellemek amacıyla 14 gün süreyle evde izleminiz ve izolasyonunun gerekmektedir" deniliyor.

Söz konusu formda kişilerin yapması gerekenler de şöyle sıralanıyor:

İşte evde karantina

14 günlük sürede evde kalmanız gerekmektedir.

Ev dışına çıkılmasının mutlak gerektiği durumlarda, başka kişi ve kişiler ile aynı ortamın paylaşılmasının zorunlu olduğu hallerde tıbbi (cerrahi) maske takmanız gerekmektedir.

Evde bulunduğunuz süre boyunca semptomunuzun ortaya çıkması durumunda 112 Acil Sağlık Hizmetlerini aramanız gerekmektedir.

Farklı odada oturun

Ev halkına bulaşma riskini önlemek için takipli kişiler mümkünse, diğer kişilerden farklı bir odada, mümkün değil ise iyi havalanan bir odada oturmalı, diğer kişilerden en an az 1 metre uzakta olmalı ve tıbbi (cerrahi) maske takmalısınız.

Maskenin nemlenmesi halinde yenisi ile değiştirmelisiniz. Eve, ziyaretçi kabul etmeyiniz."

İmzalayan kabul ediyor

"Evde izleme ilişkin olarak belirtilen talimatlara uyacağımı taahhüt ederim" şeklinde imza alınan vatandaşlara, söz konusu formda talimatlara aykırı hareket edilmesi durumunda karşı karşıya kalınabilecek yargısal sürece ilişkin bilgilendirme de yer alıyor. Formda cezai yaptırımla ilgili bilgilendirme ise şöyle yapılıyor:

"Talimatlara aykırı hareket etmem durumunda 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 284. maddesinde yer alan '66 ve 67. maddelerde zikredildiği üzere sari hastalıklar hakkında tetkikatta bulunmağa salahiyettar memurlara muhalefet eden kimseler TCK'nın 195. maddesi mucibince cezalandırılır' hükmü ve TCK'nın 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' başlıklı 195. maddesinde yer alan 'Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair alınan tedbirlere uymayan kişi, 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır' hükümleri kapsamında, hakkımda Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı hususunda tarafıma bilgilendirme yapılmıştır."

Formu imzalayan, evde izolasyon kurallarına uymama halinde, evde izleminin sona erdirilerek, yetkililerce belirlenecek yerde izolasyon (karantina) uygulamasını da peşinen kabul etmiş oluyor.

'Sert olmaktan yanayım'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Sağlık Komisyonu'nu bilgilendirme toplantısında 14 gün kuralının önemine işaret ederken, bu kuralın kişilerin inisiyatifine bırakılmaması gerektiğini söylemiş ve "Daha sert olmaktan yanayım. Dışarıdan gelen herkesin mutlak eve, evdeyken de her gün aranması.. 1.,3.,7., ve 14 günde aranması gibi bir katılığa gitmek istiyorum.Bilim Kurulu'ndan çıkarsa bunu da uygularız" ifadelerini kullanmıştı.