EKYS sorularını değerlendiriyoruz
Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı sona erdi. Adaylar, soruları memurlar.net formunda değerlendiriyor
|15 Mart 2020 12:45
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Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı sona erdi. Adaylar, soruları memurlar.net formunda değerlendiriyor.
Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı için başvurular ÖSYM tarafından 22 ila 30 Ocak tarihleri arasında alınmıştı. Sınav ise bugün yapıldı.
Saat 10.15'te başlayan sınav toplamda 150 dakika sürdü.
Sınavda adaylara toplamda 80 soru soruldu.
Sona eren EKYS'yi adaylar memurlar.net formunda değerlendiriyor.
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