Bakan Kasapoğlu, yurtlarda karantinaya alınan kişi sayısını açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu umreden dönenlerin öğrenci yurtlarında karantina altına alınması ile ilgili son durum hakkında konuştu. Kasapoğlu 'yaklaşık 10 bin vatandaşımız yurtlarımızda misafir' dedi.

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Dünyanın hiçbir ülkesinde devletimizin sahip olduğu bu yurt imkanı yok.

Sahip olduğumuz bu imkanlar hamdolsun ki nitelikli karantina koşulları içini iyi bir imkan.

Gerek yurt binaları gerek yurt müştemilatlarının acil durumlarda tahsis edilebileceğini gerek bilim kurulu gerekse sağlık bakanlığı ile de görüştük.

Koronavirüs ciddi bir salgın. Bununla mücadele zaruri kararları acil bir şekilde almayı gerektiriyor.

Dün gece bu yönde bir ihtiyaç söz konusu oldu.

Başta Ankara'daki ve Konya'daki yurtlarımız olmak üzere müsait olan yurtlarımıza bu misafirlerimizi alma çalışmasını başlattık.

Yurtta kalmayıp ücretini vermiş olan öğrencilerimizi ücretini yarın itibarıyla geri ödemeye başlayacağız.

Gençlerimizin duyarlılığı ve özverileri tüm dünyaya örnek olacak şekilde.

Uygulama sona erince en hijyenik şekilde gençlerimize teslim edeceğiz yurtlarını. İnşallah bu süreci de en iyi şekilde atlatacağız.