Vali Şahin: 1800 kişiyi misafir ediyoruz, 1700 kişiyi bekliyoruz

Ankara Valisi Vasip Şahin, umreden gelenlerin Konya ve Ankara'da yurtlarda karantinaya alındığını, yurtların karantina sürecine uygun hale getirildiğini açıkladı.

Yurtlardaki öğrenciler ise başka yurtlara nakledildi.

Vatandaşlarımızın karantinaya alınması onların hasta olduğu anlamına gelmiyor. En ufak bir riski bertaraf etme amacı taşıyor. Semptom gösteren vatandaşlarımızı hastanemize gönderdik. Burada da sağlık taraması yapılıyor. Herhangi bir semptom belirtisi halinde görevliler burada müdahale edecek. Boş kapasitemiz hala var yurtlarda. Her odada bir kişi konaklamaya çalışıyoruz. Biz zaten ilk vatandaşlarımızın karantinaya alınmasından beri kurduğumuz kriz merkezi sürekli çalışıyor.

Semptom belirlenen 5 kişi Zekai Tahir Burak hastanesine sevk edildi.

Vatandaşların karantinaya alınmasından sonra bir vali yardımcısını görevlendirdik.

Karantina altındanki vatandaşları 14 gün boyunca misafir edeceğiz, iaşe ve kıyafet ihtiyaçlarını da karşılıyoruz.