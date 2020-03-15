Vali Şahin: 1800 kişiyi misafir ediyoruz, 1700 kişiyi bekliyoruz
|15 Mart 2020 16:34
|Yazdır
Ankara Valisi Vasip Şahin, umreden gelenlerin Konya ve Ankara'da yurtlarda karantinaya alındığını, yurtların karantina sürecine uygun hale getirildiğini açıkladı.
Yurtlardaki öğrenciler ise başka yurtlara nakledildi.
Vatandaşlarımızın karantinaya alınması onların hasta olduğu anlamına gelmiyor. En ufak bir riski bertaraf etme amacı taşıyor. Semptom gösteren vatandaşlarımızı hastanemize gönderdik. Burada da sağlık taraması yapılıyor. Herhangi bir semptom belirtisi halinde görevliler burada müdahale edecek. Boş kapasitemiz hala var yurtlarda. Her odada bir kişi konaklamaya çalışıyoruz. Biz zaten ilk vatandaşlarımızın karantinaya alınmasından beri kurduğumuz kriz merkezi sürekli çalışıyor.
Semptom belirlenen 5 kişi Zekai Tahir Burak hastanesine sevk edildi.
Vatandaşların karantinaya alınmasından sonra bir vali yardımcısını görevlendirdik.
Karantina altındanki vatandaşları 14 gün boyunca misafir edeceğiz, iaşe ve kıyafet ihtiyaçlarını da karşılıyoruz.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Diyarbakır'da AK Parti'ye 1000 kişi katıldı
15 Mart 2020 16:57
|Spor Bakanlığından 'yurt kapasiteleri' açıklaması
15 Mart 2020 16:17
|Çavuşoğlu: Dışişleri Bakanlığı'nda bütün izinleri kaldırdık
15 Mart 2020 15:44
|Kütüphaneler, 16-30 Mart arasında hizmete kapatılacak
15 Mart 2020 15:41
|Ankara Valisi, Gölbaşı KYK Erkek Öğrenci Yurduna geldi
15 Mart 2020 15:31
|Everest'te mahsur kalan Türk vatandaşları kurtarıldı
15 Mart 2020 15:23
|Diyanet duyurdu: Dönüşler erkene alındı
15 Mart 2020 15:18
|Bakan Selçuk, paylaştığı fotoğrafla, mesaj verdi
15 Mart 2020 15:14
|Siyasi partiler grup toplantılarını iptal etti
15 Mart 2020 14:33
|Bakan Kasapoğlu, yurtlarda karantinaya alınan kişi sayısını açıkladı
15 Mart 2020 14:30