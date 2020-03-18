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Karantinada dahi torpil yapan yöneticiler görevden alınmalı!

Fransa'dan gelen uçaktan indirilen, daha sonra karantina otobüsüne bindirilen yolculardan birini otobüsten indiren tüm görevliler acilen görevden alınmalı!
 18 Mart 2020 01:01
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Karantinada dahi torpil yapan yöneticiler görevden alınmalı!

Koronavirüs tedbirlerine herkes sıkı sıkıya bağlı kalmaya çalışıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın özverisi herkese güven veriyor.

Ancak dün yaşanan bir torpil olayı herkese pes dedirtmiştir.

Fransa'dan gelen bir uçaktaki yolcular karantina otobüsüne alınmış ancak bir kadın otobüsten indirilmiştir. KKTC Sivil Havacılık Dairesi müdürünün kızı olduğu belirtilen kadın, karantina uygulanmaksızın polis nezaretinde bir arabaya alınmıştır.

Olayın sosyal medyada duyulması sonrasında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olaya el koymuş ve Kıbrıs aktarmalı olarak uçağa binmiş olan iki kişinin yeniden karantinaya alındığını açıklamak zorunda kalmıştır. Ancak burada şöyle bir sorun bulunmaktadır. Türkiye'nin şuan İstanbul aktarmalı KKTC uçağı bulunmamaktadır. Usulsüz olarak uçağa alınan iki yolcunun herkesi gözü önünde, KKTC uçağına bindirileceği anlaşılmaktadır. Bakanın olaya el koyması sonrasında, bu intikal olamamıştır.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Burada ihmal kabul edilemez. Kimseye ayrıcalık tanınamaz. Tarafımızca araştırılıp, sorumlular tespit edilip gereği yerine getirilecektir. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar" demiştir.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de konuya ilişkin, olarak "Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayıyla ilgili olarak hukuk gerekeni yapacaktır. Bu konuda hiçbir taviz, hiçbir istisnai muamele kabul edilemez. Kanun önünde herkes eşittir. Olayın takipçisiyiz."

açıklamasını yaptı.

Ancak, izleyen herkeste infial uyandıran bu uygulamada, çok geç olmadan, talimat veren tüm yöneticiler, görevden alınmalıdır.

Memurlar.Net - Özel

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