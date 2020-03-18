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Erdoğan kritik toplantı öncesi açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı öncesinde açıklama yaptı.
 18 Mart 2020 14:20
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Erdoğan kritik toplantı öncesi açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı öncesinde açıklama yaptı.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kurumlarımızın ve STK'larımızın kıymetli temsilcileri sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tüm dünyayla birlikte ülkemizi de etkileyen koronavirüs hastalığıyla ilgili değerlendirme toplantımıza hoşgeldiniz. Toplantımızın ardından yapacağımız millete sesleniş mahiyetindeki basın toplantısında bu hastalığın dünyadaki ve ülkemizdeki sürecini detaylı bir şekilde anlatacağız. Onun için burada kısa bir giriş konuşmasının ardından önümüzdeki dönem için alacağımız tedbirlerin müzakeresine ağırlık vereceğiz.

Bugüne kadar sağlık tedbirlerini peyderpey hayata geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz. Gönüllü veya zorunlu karantina uygulamaları sebebiyle günlük hayatı durma noktasına getiren böyle bir sürecin, pek çok boyutu yanında ciddi ekonomik boyutları da ortaya çıkacaktır. Türkiye olarak hem bu hastalığın salgın haline dönüşmesine engelleme, hem de ekonomiyi canlı tutma mecburiyetimiz var. ülkemizin ağustos 2018 yılında yaşadığımız kur-faiz-enflasyon saldırısının etkilerinden yeni yeni kurtulmaya, işlerin tekrar yoluna gitmeye başladığı bir dönemde ipin ucunu asla bırakamayız.

Kovid19 ile mücadele ederken tüm ekonominin çarklarının dönmesini sağlamak elbette kolay değildir. bunun için özel sektörümüzün de yerine getirmesi gereken sorumlulukları olduğu muhakkaktır. İnşallah bu zoru birlikte başaracağız.

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Memurlar.Net
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