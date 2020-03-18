İngiltere'den duygulandıran fotoğraf: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
|18 Mart 2020 15:29
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Avrupa kıtasında şu ana kadar yaklaşık 80 bin vaka sayısı tespit edilirken ölü sayısı 4 bine yaklaştı. Bu nedenle Avrupa Birliği sınırlarını vatandaşı olmayan ülkelere kapattı, İngiltere vatandaşlarına 30 günlük seyahat yasağı getirdi. İspanya, İtalya ve Fransa ise sokağa çıkmayı sınırlandırdı. Durum böyle olunca halk akın akın marketlere akın ederken, vakaların yoğun olduğu bölgelerde raflar tamamen boş kaldı.
SOSYAL MEDYADA DUYGULANDIRAN FOTOĞRAF
İngiltere'nin Surrey kontluğuna bağlı Epsom şehrinde yerel bir markette çekilen fotoğraf, corona virüs salgınında neden panikle hareket edilmemesi gerektiğini kanıtlar niteliğinde. Mağaza sahibi Lauren Taylor tarafından çekilen fotoğrafta, yaşlı bir adamın elinde alışveriş listesiyle boş raflar arasında kala kaldığını görünüyor.
"UTANÇ VERİCİ"
"Hüzünlü" fotğraf paylaşıldıktan kısa bir süre sonra viral oldu. Yüzlerce kullanıcı insanların alışveriş yaparken başka insanların ihtiyaçlarını da hesaba katması gerekti,ği yorumunu yaptı. Yaşlı insanların corona virüse karşı daha riskli bir konumda bulunduğu düşünüldüğünde yaşanılan durumun utanç verici olduğu belirtildi.
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