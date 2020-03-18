Erdoğan: Sizden ricam, mümkün olduğunca evden çıkmayalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4 saat süren Koronavirüs toplantısı sonrasında açıklama yaptı

Toplantı, ekonomi ağırlıklıydı. Tüm kabine üyeleri, TÜSİAD, MÜSİAD gibi sivil toplum örgütlerinin başkanları, kamu bankalarının genel müdürleri , Bilim Kurulu üyeleri toplantıya katılmıştı. Koronavirüs toplantısı 4 saat sürmüştü. İşverenlere yönelik teşviklerin açıklanması bekleniyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları

Salgınlar büyük dönüşümlere neden olmuştur.

Yakın zamanda dünyamız SARS ve MERS ile mücadele etmişti. Zira virüsü, domuz gribi diğer salgınlardı.

Salgın hastalıkların kitlesel ölümlere yol açması hala mümkündür.

Sürecin insanlık üzerinde ne gibi sonuçlar yaratacağını bilemiyoruz. Dünyanın nasıl bir geleceğe evrileceğini kestirmek zordur.

Yeni bir döneme giriyoruz. Türkiye'nin bu fotoğrafı avantajlı bir yerde durdurması ve oraya yönelmesi gerekmektedir.

Bu sürece hazırlıklıyız. Eğitim ve sağlık ücretsiz veriyoruz. Avrupa ise bu sürece hazırlıksızdır. Şimdi Devletleştirmeye başladılar. kimi ülkeler ise ölen ölür kalanlarla devam ederiz anlayışında.

Bugün itibariyle hastalık 200 bine, hastalıkta ölen kişi sayısı 8 bine ulaştı. 80 bin kişi ise iyileşti.

Türkiye en başından beri tedbirlerini süratle almıştır. 6 Ocak'ta Sağlık Bakanlığında operasyon merkezi, 10 Ocak'ta da Bilim Kurulu oluşturduk. 14 Ocak'ta korona virüs rehberi oluşturduk. 10 Mart ilk kez bir vatandaşımızda Kovid-19 teşhisi çıktı.

Hazirandaki Liselere Geçiş Sınavı ve üniversiteye giriş sınavının soru hazırlıkları, tatil süreleri göz önünde bulundurularak yapılacaktır. Gerekirse erteleyebiliriz.

20 bin sözleşmeli öğretmen atamasını bugün yaptık.

Bu süreçte destek veren, tedbirlere uyan herkese şükranlarımı sunuyorum. Adeta virüs ülkemiz niye geç kaldı diye dizlerini dövenler de çıktı. Ama bu sıkıntıyı da aynı şekilde karşıladık. Muhterislere aradıkları fırsatı vermedik, vermeyeceğiz. En büyük gücümüz birliğimiz ve beraberliğimizdir.

Bilim adamları tedbir arasında, el temizliğinin çok önemli olduğunu belirtiyorlar.

Tedbirleri uygularsak, evde kalma süresini 3 hafta ile sınırlı tutabiliriz.

Milletimin her bir ferdinden ricam, mümkün olduğunca evlerinden çıkmamalarıdır. Kendimiz zarar görmesek de sevdiklerimize bulaştırabiliriz. Gereksiz şekilde dolaşanlar bu virüsü yüzlerce kişiye bulaştırabilir. Vakit durma, dış dünya ile irtibatı asgariye indirme vaktidir. Mecburiyeti olmayan hiçbir vatandaş evinden çıkmamalıdır, kimseye temas etmemeli, işlerine gidenler mesai çıkışı hemen evlerine dönemlidir.

İstanbul ve Ankara'da başlatılacak bir çalışmayla 65 yaş üzerindeki tüm yaşlılarımıza koruyucu maske ve kolonya dağıtacağız.

Hayati olmayan sağlık sorunu olanlar aile hekimleriyle çözüm bulmalı, hastaneye gitmemeli.

Takdire şayan bir şekilde çalışan tüm sağlık personeline şükranlarımı sunuyorum.