Erdoğan: LGS ve YKS de ertelenebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS ve YKS'nin gelişmelere göre ertelenebileceğini duyurdu.
|18 Mart 2020 18:35
|Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS ve YKS'nin gelişmelere göre ertelenebileceğini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çankaya'daki toplantının ardından açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınacak tedbirler kapsamında Liselere geçiş sınavı ile Üniversitelere giriş sınavının da ertelenebileceğini söyledi.
Eğer ertelenmezse, Lise Giriş Sınavı 7 Haziran'da, Yükseköğretime Giriş Sınavı ise 20-21 Haziran'da yapılacak.20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
10 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|AK Parti'de toplantılar telekonferans yoluyla yapılıyor
19 Mart 2020 11:07
|AK Parti'den belediye başkanlarına koronavirüs tedbirleri genelgesi
19 Mart 2020 09:45
|Korona nedeniyle infaz indirimi yeniden gündemde
19 Mart 2020 09:28
|Türkiye'de yapılan corona virüs anketinden çıkan çarpıcı sonuç!
19 Mart 2020 08:00
|Meclis'te 147 vekil risk grubunda
19 Mart 2020 07:16
|19 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
19 Mart 2020 00:01
|Albayrak: İhtiyaç halinde yeni paketler devreye girecek
18 Mart 2020 22:03
|İletişim Başkanlığı, dünya'daki vaka durumunu açıkladı
18 Mart 2020 21:40
|'Salgın sebebiyle sanığın tahliye edildiği' haberi yalanlandı
18 Mart 2020 20:50
|'Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak'
18 Mart 2020 19:46