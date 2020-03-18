Bu yaş gurubundaki tüm vatandaşlara maske ve kolonya dağıtılacak
|18 Mart 2020 19:00
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin merakla beklediği corona virüsü toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, emeklilere yönelik de bir dizi karar aldıklarını açıkladı.
İşte Erdoğan'ın emeklilere yönelik açıkladığı tedbirler
Yalnız yaşayan 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasında, devlet kadar, yakınlarına ve komşularına da görev düşüyor.
65 yaş üstü bütün vatandaşlara maske ve kolonya dağıtılacak
Bu insanlarımıza hep birlikte yardımcı olarak, süreci suhuletle geçirmelerini temin etmeliyiz.
Kamu bankalarımız 76 yaş üzeri emeklilerimizin maaş ödemelerini, istelerse evlerinde yapacaklar.
Huzurevlerimizdeki doktor sayısını da artırarak, yaşlılarımızın sağlığını daha yakından takip edeceğiz.
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