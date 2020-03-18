Sorumsuzca konuşan sağlık personelinin disiplin cezası alması gerekiyor

657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan memurlar, bir statü hukukuna tabidir. Statü hukukunda herkesin görev ve sorumlulukları bellidir.

Koronavirüs salgınında gerekli bilgilendirmeleri yapma yetkisi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve ülkenin önde gelen enfeksiyon profesörlerinden oluşan Koronavirüs Bilim Kurulunda bulunmaktadır.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hemen hemen her gece sayısal bilgileri açıklamaktadır. 17 Mart'ta yapılan son açıklamaya göre, 89 yaşında bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve vaka sayısı 98 olmuştur.

Ancak sosyal medyada yayılan bir videoda, küçük bir topluluğa konuşan bir hemşirenin, vaka sayısını binlerce olduğunu söylediği görülmektedir.

Sağlık Bakanlığı ve profesörlerden oluşmuş Koronavirüs Bilim Kurulu varken hiçbir bilgiye sahip olmayan bir sağlık personelinin bu şekilde konuşması, sorumsuzluğun da ötesinde, disiplin suçu oluşturmaktadır.

657 sayılı Kanunun 125. maddesi gereğince "Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak," aylıktan kesme cezası verilmektedir.

Bilim Kurulunda bulunmayan ve hiçbir yetkisi olmayan sağlık personelinin yaptığı bu türden açıklamalara, kimse itibar etmemelidir.