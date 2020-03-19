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Meslek liseleri tek kullanımlık çatal-bıçak üretecek

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer:- "Tek kullanımlık çatal, bıçak gibi ürünlere ilgi giderek artıyor. Bu konuda da PAGEV'le birlikte hareket edeceğiz"- "Ortak iş birliği kapsamında olan PAGEV Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve PAGEV Halkalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretim yapılacak"
 19 Mart 2020 09:18
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Meslek liseleri tek kullanımlık çatal-bıçak üretecek

- Koronavirüs önlemleri kapsamında meslek liselerinde üretim çeşitliliğini ve kapasitesini artıran Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), meslek liselerinde tek kullanımlık çatal-bıçak da üretecek.

Önce temizlik ve dezenfeksiyon malzemeleri üretimine odaklanan MEB, 81 ilde yaklaşık 54 bin okul ve pansiyonun temizlik ürünlerinin tamamını üretebilir duruma geldi.

İkinci adım atarak maske üretimine başlayan MEB, bu kapsamda 7 ilde seçilen mesleki ve teknik Anadolu liselerinde N95 standardında maske üretimine, 21 ilde 37 okulda da cerrahi maske üretimine başladı.

İlk maskeyi Manisa'da üreten Bakanlık şimdi de tek kullanımlık çatal, bıçak gibi ürünler imal edecek.

Bakanlık, bunun için Türk Plastik Sanayicileri Araştırma ve Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) ile hareket edecek.

PAGEV Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve PAGEV Halkalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretim yapılacak.

MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak bu süreçte ihtiyaç duyulan ürünlere yönelik mesleki ve teknik eğitimin üretim kapasitesini devreye soktuklarını söyledi.

Öncelikli olarak tüm illerdeki okul ve pansiyonların temizlik ürünü ihtiyaçını karşılayacak şekilde üretim kapasitesini yeniden yapılandırdıklarını belirten Özer, şöyle konuştu:

"Şu an itibarıyla hiçbir sıkıntımız kalmadı. Tüm okullarımızın ihtiyacını karşılayabiliyoruz. Sonra maske üretimine girdik. Bu konuda piyasada hem erişim hem de fiyat açısından sıkıntı var. 7 ilde N95 standardında maske ve 21 ilde 37 Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde cerrahi maske üretimini planladık. Bu yatırımları uzun vadeli olarak değerlendiriyoruz."

İlk üretimin Manisa'da gerçekleştirildiğinin altını çizen Özer, bu üretime her gün pilot okulların tedrici bir şekilde katılacağını söyledi.

Önlemler konusunda üretime yönelik üçüncü adımı attıklarını ifade eden Özer, şu değerlendirmede bulundu:

"Tek kullanımlık çatal, bıçak gibi ürünlere ilgi giderek artıyor. Bu konuda da PAGEV'le birlikte hareket edeceğiz. Ortak iş birliği kapsamında olan PAGEV Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve PAGEV Halkalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretim yapılacak. Her iki lisemize PAGEV gerekli yatırım ve teknoloji konusunda destek verecek. Ve üretim yapmaya başlayacağız. Önceliğimiz yine Bakanlığa bağlı kurumlar, okullar ve pansiyonlar olacak. Desteklerinden dolayı PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu'na teşekkür ediyorum."

PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu da MEB ile plastik sanayine yönelik mesleki ve teknik eğitimde iş birliğini başarılı şekilde yürüttüklerini belirtti.

Bu iş birliğinin PAGEV Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile PAGEV Halkalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile imzalanan protokoller çerçevesinde yürütüldüğünü vurgulayan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Her türlü desteği veriyoruz. MEB, koronavirüs önlemleri ile mesleki ve teknik eğitimde çok güzel adımlar attı ve temizlik ürünleri ve maske üretimine başladı. Şimdi bizim de alanımıza giren son günlerde yoğun talep aldığımız tek kullanımlık çatal, bıçak gibi ürünlerin üretimi için Bakanlığımız ile iki lisemize her türlü desteği vereceğiz."
Anadolu Ajansı
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