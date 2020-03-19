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Türkiye'nin en büyük giyim markası, tüm mağazaları kapattı

Türkiye'nin en büyük giyim markası olan LC Waikiki bütün mağazalarını geçici olarak kapatma kararı aldı
 19 Mart 2020 09:50
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Türkiye'nin en büyük giyim markası, tüm mağazaları kapattı

Türkiye'nin en büyük giyim markası olan LC Waikiki bütün mağazalarını geçici olarak kapatma kararı aldı.

Marka, satışlarına online olarak devam edecek.
Memurlar.Net
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