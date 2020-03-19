1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ÖSYM Başkanlığı 9 sınavı ertelediğini duyurdu

ÖSYM, EKPSS ve ALES'in de aralarında olduğu 9 sınavı erteledi
 19 Mart 2020 10:12
Yazdır
ÖSYM Başkanlığı 9 sınavı ertelediğini duyurdu

ÖSYM, EKPSS ve ALES'in de aralarında olduğu 9 sınavı erteledi.

2020 ÖSYM Sınav Takviminde Güncelleme

Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik alınan tedbirler kapsamında ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından;

- 29 Mart 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2020-MSÜ) 3 Mayıs 2020 tarihinde,

- 4 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (2020-DİB-MBSTS) 3 Ekim 2020 tarihinde,

- 12 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2020-YDS/1) 17 Mayıs 2020 tarihinde,

- 18 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (2020 e-YDS/4 Farsça) 2 Mayıs 2020 tarihinde,

- 19 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (2020 e-YDS/5 İspanyolca/İtalyanca) 16 Mayıs 2020 tarihinde,

- 26 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2020-EKPSS) 20 Eylül 2020 tarihinde,

- 3 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/1) 10 Mayıs 2020 tarihinde,

- 16 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının (2020-İSG/1) 29 Ağustos 2020 tarihinde,

- 20 Eylül 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/2) 16 Ağustos 2020 tarihinde

yapılmasına karar verilmiştir. 2020 ÖSYM Sınav Takvimi güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanmıştır. Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sürecinde Devletimizin konuya ilişkin almış olduğu ve alacağı kararlar çerçevesinde Kurumumuz tarafından yapılması planlanan sınavlarla ilgili adaylarımıza ve kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
14 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Web Tapu kullanıcı sayısı koronavirüs tehlikesinden sonra arttı
19 Mart 2020 11:09		 Kovid-19 nedeniyle evde izolasyona 'aile hekimi' takibi
19 Mart 2020 11:08
Huzurevlerinde koronavirüs tedbirleri bir kademe daha yükseltildi
19 Mart 2020 10:48		 Ankara Üniversitesi, gizli çekim yapan personeli, Savcılığa bildirmeli!
19 Mart 2020 10:06
Sağlık Bakanlığı'ndan restoranlar için yeni karar
19 Mart 2020 09:31		 Bilim Kurulu'nda görevli doktorların isimleri ve görevleri
19 Mart 2020 09:17
PTT'den, 'işyerlerini havalandırın' talimatı
19 Mart 2020 08:54		 Avrupa'dan gelişler tamamlandı
19 Mart 2020 08:51
Harp Okulu'nda Atatürk'e saygısızlık' iddiasına MSB'den yanıt
19 Mart 2020 08:36		 'Binlerce virüs vakası var' diyen doktor, herkesten özür diledi
19 Mart 2020 08:29
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:55 - Kadir Şeker'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu11:53 - Uzaktan eğitimin ders ve teneffüs süreleri belli oldu11:51 - 'Açlık ve yoksulluk sınırı altındakiler için kapsamlı ve net kararlar alınması gerekirdi'11:46 - Bankalar Birliğinden bankalara 'kredi' tavsiyesi11:35 - Tatlıses'i iki çalışanı dolandırdı11:32 - Dezenfektanların uzun süreli kullanımı elinizi tahriş edebilir11:28 - Bilecik'te doktor darbına tepki geldi11:18 - Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem11:16 - Bakan Selçuk'tan tatilin uzatılması hakkında açıklama11:16 - Uzmanından anne adaylarına yeni tip koronavirüs uyarısı
11:15 - Gram altın 312 lira seviyelerinde11:15 - Mahrem imam, MİT tırlarının durdurulmasında FETÖ'nün rolünü anlattı11:12 - Sevgilisini yaralayıp intihar girişiminde bulunmuştu, hayatını kaybetti11:11 - Konutta peşinatın yüzde 10'a düşürülmesi sektöre pozitif etkileyecek11:11 - İç Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için kar ve zirai don uyarısı11:10 - MEB, 23 Mart'tan itibaren uzaktan eğitime başlayacak11:09 - Web Tapu kullanıcı sayısı koronavirüs tehlikesinden sonra arttı11:08 - Kovid-19 nedeniyle evde izolasyona 'aile hekimi' takibi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
'Binlerce virüs vakası var' diyen doktor, herkesten özür diledi
ÖSYM Başkanlığı 9 sınavı ertelediğini duyurdu
Benzin ve Motorine bir indirim daha geliyor
Bakan Selçuk'tan tatilin uzatılması hakkında açıklama
AVM'lerden, 'kapanmak istiyoruz' açıklaması
Bilim Kurulu'nda görevli doktorların isimleri ve görevleri
Türkiye'nin en büyük giyim markası, tüm mağazaları kapattı
Dolar, kritik sınırı aştı
Asılsız 'korona' mesajı atan müftülük memuru tutuklandı
İstanbul'daki karantina yurdunda dün gece
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
65 yaş üstü kişilere ücretsiz toplu taşımanın kaldırılması 1
3614 vatandaşın türkiye'ye gelmesi 1
karantina diye bir şey yok ahır burası 2
pandemi 1
18.03.2020 corona virüsü toplantısı 1
Kevin Durant 1
futbolcuların ligler ertelensin talepleri 11
Karantina otobüsünden bir kizin kaçırılması 1
corona virüs vaka sayısı 3
polisle çatışan umreciler 2
SON İLANLAR
Marmara Ereğlisi Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Esenköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Erzurum Emniyet Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Doğanşar SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 5 İşçi Alacak
İstanbul Çestur 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam