ÖSYM Başkanlığı 9 sınavı ertelediğini duyurdu
|19 Mart 2020 10:12
|Yazdır
ÖSYM, EKPSS ve ALES'in de aralarında olduğu 9 sınavı erteledi.
2020 ÖSYM Sınav Takviminde Güncelleme
Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik alınan tedbirler kapsamında ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından;
- 29 Mart 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2020-MSÜ) 3 Mayıs 2020 tarihinde,
- 4 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (2020-DİB-MBSTS) 3 Ekim 2020 tarihinde,
- 12 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2020-YDS/1) 17 Mayıs 2020 tarihinde,
- 18 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (2020 e-YDS/4 Farsça) 2 Mayıs 2020 tarihinde,
- 19 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (2020 e-YDS/5 İspanyolca/İtalyanca) 16 Mayıs 2020 tarihinde,
- 26 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2020-EKPSS) 20 Eylül 2020 tarihinde,
- 3 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/1) 10 Mayıs 2020 tarihinde,
- 16 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının (2020-İSG/1) 29 Ağustos 2020 tarihinde,
- 20 Eylül 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/2) 16 Ağustos 2020 tarihinde
yapılmasına karar verilmiştir. 2020 ÖSYM Sınav Takvimi güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanmıştır. Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sürecinde Devletimizin konuya ilişkin almış olduğu ve alacağı kararlar çerçevesinde Kurumumuz tarafından yapılması planlanan sınavlarla ilgili adaylarımıza ve kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Web Tapu kullanıcı sayısı koronavirüs tehlikesinden sonra arttı
19 Mart 2020 11:09
|Kovid-19 nedeniyle evde izolasyona 'aile hekimi' takibi
19 Mart 2020 11:08
|Huzurevlerinde koronavirüs tedbirleri bir kademe daha yükseltildi
19 Mart 2020 10:48
|Ankara Üniversitesi, gizli çekim yapan personeli, Savcılığa bildirmeli!
19 Mart 2020 10:06
|Sağlık Bakanlığı'ndan restoranlar için yeni karar
19 Mart 2020 09:31
|Bilim Kurulu'nda görevli doktorların isimleri ve görevleri
19 Mart 2020 09:17
|PTT'den, 'işyerlerini havalandırın' talimatı
19 Mart 2020 08:54
|Avrupa'dan gelişler tamamlandı
19 Mart 2020 08:51
|Harp Okulu'nda Atatürk'e saygısızlık' iddiasına MSB'den yanıt
19 Mart 2020 08:36
|'Binlerce virüs vakası var' diyen doktor, herkesten özür diledi
19 Mart 2020 08:29