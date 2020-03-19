EBA TV uzaktan eğitim programı yayın akışı belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığınca önümüzdeki hafta başlatılacak olan uzaktan eğitim yayın akışı belli oldu
|19 Mart 2020 12:01
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Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitimde, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyleri için yayın akışını tek tek belirledi.
Bilindiği üzere okullar sadece bu hafta tatil, önümüzdeki hafta uzaktan eğitim başlayacaktır. Bakan Ziya Selçuk Anadolu Ajansına yaptığı açıklamada "İkinci hafta tatil değil uzaktan eğitim yapılacak" demişti.
Yine Selçuk, yaptığı açıklamada "(Uzaktan eğitim dersleri) Pazartesi 09.00'da başlayacak. Dersler okuldaki gibi 40 dakika değil 20 dakika olacak." dedi.
Uzaktan eğitim kapsamında yayınlanacak derslere ilişkin örnek video için tıklayınız.
memurlar.net olarak, önümüzdeki hafta başlayacak olan yayın akışını yayınlıyoruz.
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