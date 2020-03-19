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Okulda yıkanıp tekrar kullanılabilen maske ürettiler

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Türkiye'de ilk defa Manisa İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından korona virüsü salgınına karşın yıkanıp tekrar kullanılabilir hijyen ve cerrahi maske üretimi başlatıldı
 19 Mart 2020 12:53
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Okulda yıkanıp tekrar kullanılabilen maske ürettiler

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Türkiye'de ilk defa Manisa İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından korona virüsü salgınına karşın yıkanıp tekrar kullanılabilir hijyen ve cerrahi maske üretimi başlatıldı. Okul yönetimi, öğretmenler ve personellerin gönüllü olarak üretimini yaptığı maskeler kurumların acil ihtiyaçlarına cevap verecek.

Manisa İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından korona virüsü salgınına karşın hijyen ve cerrahi maske üretimine başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan sağlık maskeleri yıkanıp tekrar kullanılabilir olma özelliği taşıyor. Okul yönetimi, öğretmenler ve personeller tarafından gönüllülük esasına göre üretilen sağlık maskeleri, görevlerine devam etmek zorunda olan kurumların acil maske ihtiyacına çözüm olması hedefleniyor. Tamamen hijyenik ortamda üretilen maskeler için Türkiye'nin farklı noktalarından siparişler yağıyor.

Bakanlık okulu tebrik etti

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Türkiye'de ilk defa üretilen maskeler için Milli Eğitim Bakanlığı da yayınladığı mesajla okulu tebrik etti. Meslek liselerinde ilk maskelerin üretilmeye başladığını Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, "İlk sevindirici haber Manisa'dan geldi. Manisa'da İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde günde bin hijyen cerrahi maske üretimi başladı. Bir günde 10 bin ilave maske siparişi aldılar. İl müdürümüzü, okul yöneticilerimizi, öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum" dedi.

Ürettikleri maskeler hakkında bilgi veren Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Aynur Özdemir, "Bu çalışmaya okulda bulunan arkadaşlarımızla birlikte yardım amacıyla bir işe koyulalım dedik. Eczanede ve çarşılarda satılan maskeler çok pahalı olduğundan kamuda çalışan arkadaşlarımıza faydamız olsun diye okulumuzun hizmetlisinden aşçısına kadar müdür, müdür yardımcıları öğretmenler hepimiz el birliğiyle şu an çalışıyoruz. Şu an hepimiz canla başla gönüllü olarak çalışıyoruz. Hiçbir şekilde gelir elde edilmiyor. Malzemelerin parasını döndürebilmek için 1 TL gibi bir fiyattan satıyoruz" dedi.

"Bu çalışmayla örnek olduk"

Gönüllülük esasıyla çalışan Türkiye'deki tek okul olma özelliğine de sahip olduklarını belirten Özdemir, "Şu an gerçekten de arkadaşlarımızla birlikte gönüllü olarak çalıştığımızdan dolayı Türkiye genelinde tek okul olma özelliği gerçekten bize gurur verdi. Arkadaşlarımız için de aynı şey geçerli. Şu an bizim sayemizde bütün okullar, kız meslek liseleri ve halk eğitim merkezleri de bu işi yapmaya başlayacaklar. Biz bu çalışmayla örnek olduk" diye konuştu.

"Pamuklu ve yıkanabilir olduğundan dolayı kesinlikle bakteri üretmiyor"

Maskelerin en büyük özelliğinin pamuk olduğundan dolayı yıkanabildiği için bakteri üretimine de engel olduğunu belirten Özdemir, "Maskemizin en büyük özelliği, diğer maskelerde bildiğimiz kadarıyla belli bir süre takıldıktan sonra bakteri üretmeye başlıyormuş. Bizim kumaşlarımız pamuklu ve yıkanabilir olduğundan dolayı kesinlikle bakteri üretmiyor. Kişiler gündüz maskeleri kullanıp akşam evinde yıkayıp sabah ütüledikten sonra tekrar kullanabilir. Kesinlikle atma yok. Hem bütçe olarak hem de kişilerin sağlığı için de faydalı" ifadelerini kullandı.

Kamu kurum ve kuruluşlarına maskelerin 1 TL'den verildiğini söyleyen Özdemir, "Kamu kuruluşlarına 1 TL dedik, ama dışarıdan arkadaşlar bizden alıp kar koyarak sattıklarından onların da ihtiyaçlarını karşılayabilmek için 2 TL dedik. Okulumuzun tüm personelleriyle birlikte 10 kişiyiz. Şu an talep o kadar fazla ki onları yetiştiremiyoruz. Gaziantep, Hatay, Balıkesir, Ankara, İzmir, İstanbul gibi illere de maske gönderdik. Gün birlik günü, herkesin dayanışmasına ihtiyacımız var. Birlikte çalışıp birlikte üreteceğiz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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