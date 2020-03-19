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Bakan Albayrak'tan 'Kamuda evden çalışma' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Özel durumlar dışında, kamuda evden çalışma hazırlığı yok dedi
 19 Mart 2020 14:55
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Bakan Albayrak'tan 'Kamuda evden çalışma' açıklaması

Bakan Albayrak 'Anadolu Ajansı Özel Yayını'nda değerlendirmelerde bulundu.

Albayrak özetle şunları söyledi;

100 milyar TL'lik destek paketi iş dünyası ile istişare ile oluşturuldu. Olası nakit sıkışıklığı için 3 aylık bir pencere açtık. Belirlenen sektörler 3 ay likidite olarak desteklenecek. Likidite yanında teminat açığı sorununa da çözüm var.

Emekli maaşının artırılması 650 bin kişiye destek verdi.

İstihdam için kısa çalışma ödeneği esnetilebilir. İhtiyaç dahilinde kılcal damarlara dokunacağız. Belirlediğimiz sektörler stopaj, SGK primleri, KDV ödemelerini ertelememiz ciddi likidite sağlayacak. 50-60 milyar TL likidite rahatlama sunacak.

Özel durumlar dışında kamuda evden çalışma hazırlığı yok.

İlk çeyreği beklentiler üzerinde bir büyüme ile kapatacağız.

Büyüme ve enflasyon hedeflerinde bir sıkıntı görmüyoruz.

Böyle bir küresel sürece en güçlü giren ülkelerdeniz. Ekonomide senkronize adımların avantajını yaşıyoruz. Piyasaları bu süreçten en az etkilenen ülke Türkiye.

Avrupa'da iş coronadan korku pandemisine geçti.
Memurlar.Net
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