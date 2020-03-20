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Pakdemirli: Kimse endişe etmesin. Et, süt, hububat stokları yeterli

Bakan Pakdemirli: Kendi kendine yeten bir ülke. Savunma sanayi kadar önemli diyorduk, hazırlıklı olmak gerekiyor. Biz tüm gayretleri gösterdik, gösteriyoruz. Kimse endişe etmesin. Et, süt, hububat kısmında her kısımda stoklar yeterli.
 20 Mart 2020 12:14
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Pakdemirli: Kimse endişe etmesin. Et, süt, hububat stokları yeterli

Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından notlar;

* (Süper marketlerde yapılan stoklama hakkında) Tabii Türkiye'nin gıda stoğuyla ilgili hiçbir problem yok. Bazıları çok hazırlıklıydı. Bazıları istekliydi. Biz dedik ki stok seviyelerinizi arttırın. Ön hazırlık için bunu konuşalım. 11 Mart'tan itibaren geçen yılın aynı dönemine göre alışverişlerde yüzde 60-70 artış görünüyor. Vatandaşlarımız evde de olsa tüketilecek oran belli. Stoklanan kalemlerle alakalı daha fazla tüketemeyecekler sonuçta.

TÜRKİYE'NİN GIDA STOKLARI YETERLİ

* Kendi kendine yeten bir ülke. Savunma sanayi kadar önemli diyorduk, hazırlıklı olmak gerekiyor. Biz tüm gayretleri gösterdik, gösteriyoruz. Kimse endişe etmesin. Et, süt, hububat kısmında her kısımda stoklar yeterli. Balıkta da 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan ülkeyiz. Yetiştiricilik ve avcılık noktasında bir eksiğimiz yok. Protein kaynaklarında eksik yok. Görürsek, gerekli tedbirleri alırız. Ne et, süt, makarnada eksik yok. Market raflarımıza gerekli takviyeler yapıldı. Bunlar hijyen, kolonya kısmındaydı. Özellikle üretim açısından etil alkol erişime problem kalmadı.

* (Fiyatlar konusunda) Bizim strateji ofisinden aldığım bilgiler doğrultusunda bir fiyat artışı yok. Bazı besiciler Ramazan sebebiyle kesime gelen hayvanı ertelediğini görüyoruz. Müdahale gerekirse yetecek miktarın üstünde stoğumuz var. Bir miktar salam, sucuk, sosis bu kısma normalden daha ucuz fiyatlarla et verilmesi söz konusu oldu. Bunu da verdik. Üreticimizi zora sokmayacağız, spekülatif bir şey gördüğümüzde tüketicimizin yanında oluruz.

* Türkiye'nin kabaca yıllık etin 4'te 3'ü kesime hazır bir şekilde bekliyor. Et süt kurumu depoları da yeterli. Fahiş artışlarda müdahalesini yaparız.

* (Et ithali ile ilgili ve yurt dışından gelen insanlarımızın yanındaki evcil hayvanlar hakkında) Bu işin hayvanlar üzerinden geçtiğine dair kanıt yok. Tek bir vaka Hong Kong'ta bir köpekte. Pet hayvanlarıyla iç içe yaşayınca bir ihtimal taşıyıcı olabilir ancak ciddi bir risk görmüyoruz. Ancak egzotik hayvanların ithalatına engel koyduk. Bunların taşıyıcı olma ihtimali var. Ancak gıda kaynağımız hayvanlarla ilgili herhangi bir bilimsel çalışma yok. Ayrıca kanıt da yok. Afiyetle herkes gıdasını tüketebilir.

81 İLDE TÜM İLÇELERDE DENETİM SEFERBERLİĞİNE BAŞLIYORUZ

* (Gıda satışı yapan yerlerdeki hijyen hakkında) 365 gün denetimimiz devam ediyor. Bugünden başlamak üzere 81 ilde denetimlerimiz yeniden başlıyor. Rehberlik ve eğitim amaçlı denetim başlatıyoruz. Belediyelerimiz de yapıyor. Ancak 81 ilde tüm ilçelerde denetim seferberliğine başlıyoruz.

1 MİLYAR 572 MİLYON 500 BİN TL ÖDEME YAPILACAK

* (Çiftilere destek hakkında) Desteklerimiz hakkında da kimlik numarasının kimlik numarasına göre ödemeler yapılacak. Bugün son numarası 0 olanlara bugün başlanacak. Saat 18.00'den sonra ödenecek. Toplam 1,5 milyar lira desteğimiz var. Mazot desteği, dane mısır desteği, hububat bakliyat desteklerimiz var. Ayrıca kimlik numarası 2 ile bitenler 27 Mart'ta, 4 olanlar 3 Nisan'da ve 6-8 olanlar 10 Nisan'da saat 18.00'den sonra ödenecek.

* 503 projeye hibemiz var. 450 milyon liralık bir yatırım olacak. Hibeler için internetten sonuçlara bakabilirler. 42 ilde 16 yatırıma da destek sağlıyoruz. Yığılma olmasın diye Haziran ayına başvuruları çekeceğiz.

* (Kolonya talebi hakkında) Şu anda bizim sanayi, enerji ve bizim bakanlıklarımızın ortak çalışması neticesinde kolonya sektörüne aktarılan stok 5-6 aylık stoğu aktarmış olduk. 3 ay erteleme sebebiyle bu durum. Etil alkolün 3 aylığına harmanlamasını ertelenmesi sektörü çok rahatlattı. Talepleri çok hızlı karşılıyoruz. Üretimin stoklanması noktasında sorun kalmadı. Bu bir senelik stok neredeyse.

* (At yarışları hakkında) At yarışlarını erteledik. Minimumda bu hareketlerin olmasını istedik. Bu yüzden erteledik. Şu anda herhangi bir tarihle ilgili karar almadık. Corona virüs seyrine göre alma düşüncemiz var.

* (İhraç edilemeyen ürünler hakkında) Dünya Corona virüsle yaşamayı öğrenecek. İç piyasada sağlıklıysa tüketilmesi konusunda sakınca yok. Biz hem üretimi hem de tüketimi dengeleyecek şekilde maksimum üreticiye zarar vermeden bu üretimin sağlanması konusunda tedbir almaya çalışıyoruz. Tüketici ve vatandaşlarımızın nasıl sürdürülebilir olarak sağlamasının gayreti içindeyiz. Türkiye büyük ülke, bundan daha iyi günler yaşayacağız. Gıda güvenliğinden ders alacağız, ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Çok motive bir çiftçi kesimimiz var. Tarım hasılamız 275 milyar liraya çıktı. Onlar ürettikçe tüketicimize gıda ve tarım ürünlerine ulaştırmaya devam edeceğiz.

Memurlar.Net
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