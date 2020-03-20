RTÜK dönüşümlü personel uygulamasına geçti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, dönüşümlü personel uygulamasına geçti.

RTÜK çalışma günlerini geçici süreyle değiştirdi.

Kurul, bütün personeline 1'er hafta veya 2 hafta idari izin vermeyi planlıyor.

İdari izin esnasında herhangi bir aksaklık yaşanmaması için ise kurul personeli dönüşümlü çalıştıracak.

Hangi personelin dönüşümlü olarak ne zaman çalışacağı ve idari izinli sayılacak zamanı İnsan kaynakları tarafından planlanacak.