Bakan Selçuk, canlı yayınla uzaktan eğitimi anlatacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk twitterden yaptığı paylaşımla, bu akşam 21.30'da canlı yayınla uzaktan eğitim sürecini anlatacağını açıkladı
|20 Mart 2020 20:01
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk twitterden yaptığı paylaşımla, bu akşam 21.30'da canlı yayınla uzaktan eğitim sürecini anlatacağını açıkladı.
#tatildegiluzaktanegitim #uzaklaştıkçayakınlaşıyoruz pic.twitter.com/dg1e3GQlx4Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) March 20, 2020
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