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2020 \ Koronavirüs

İki milyon haneye bin TL 10 günde hesaplarda

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; mart sonuna gelmeden, en geç nisan ayının başında tespit edilmiş hanelere biner liranın verileceğini açıkladı.
 21 Mart 2020 10:35
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İki milyon haneye bin TL 10 günde hesaplarda

Koronavirüsle mücadele çerçevesinde hayata geçirilecek tedbirler için düğmeye basıldı. Bu kapsamda ihtiyaç durumuna bağlı olarak en alt kesime 2 milyar liralık yardım acilen dağıtılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mart sonuna gelmeden, en geç nisan ayının başında yardımların ulaştırılacağını bildirdi. Bakan Selçuk "43 değişik sosyal yardımlaşma programımız var. Bu süreçte de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla yaptığımız ihtiyaç durumuna bağlı olarak en alt kesime acilen iki milyarlık yardımı dağıtacağız ki, bu süreçte daha dayanıklı, daha dirençli olabilsinler. Zaten onların kayıtları var, anında transfer edeceğiz. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yeni başvuru halinde, yeni bir talep geldiğinde onları da karşılayacağız. Hiçbir vatandaşımızı bu süreçte dışarıda bırakmayacağız. Tespit edilmiş, periyodik olarak yardım yaptığımız 2 milyon vatandaşımız var. İlk etapta bu hanelere biner lira verilecek" dedi.

Söz konusu destekten yararlanmak için vatandaşların herhangi bir yere başvuru yapmasına gerek olmadığını da belirten Selçuk, ödemelerin bu ayın sonunda başlayacağını kaydetti.

YAŞLILARA KOLONYA VE MASKE DAĞITILACAK

Selçuk, yaşlılara kolonya ve maske temini konusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile iş birliği içinde olduklarını belirterek, temin edildikten sonra dağıtımların çeşitli kanallarla yapılacağını bildirdi. Yaşlılar için periyodik takip programına ilişkin ayrıntıları da paylaşan Bakan Selçuk, Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 8'inin 65 yaş üzerinde bulunduğunu, 80 yaş üzerindeki nüfusu da "en kırılgan nüfus" olarak gördüklerini söyledi. Huzurevlerinde doktor sayısını artırdıklarını anlatan Bakan Selçuk "Türkiye genelinde 153'ü devlete ait olmak üzere 400'ü aşkın huzurevimiz var, her birini günlük kontrol ediyoruz. Hem hijyen hem gerekli mesafe kurallarına harfiyen uymaya devam etmekteyiz. Kamu işçi alımlarında lütfen başvurularınızı binalarımıza gelerek değil, İŞKUR'un sayfasından yapın. Oradaki kalabalığı önlemek adına bu çok önemlidir. SGK'nın da birçok hizmetine şu anda dijital ortamda ulaşılabiliyor" şeklinde konuştu.

DÖRT AYLIK TELAFİ KALKANI

Hem işverene hem de çalışana destek olmak için Kısa Çalışma Ödeneği'ni ve telafi çalışmasını devreye soktuklarını anlatan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk "Kısa Çalışma Ödeneği, işin belli periyotlarda durdurulması veya yavaşlatılması durumunda devreye giren bir ödeneğimiz ve biz bunun bütün sektörlere daha fazla fayda sağlaması için belirli şartlarında esneklikler sağlayacağız. Süre, bunlardan birisi. Onu biraz daha esnetmek için düzenleme yakın zamanda geçecek. Geniş kapsamda ve çoğu işverenimiz bundan faydalanıyor olacak. Telafi çalışma süresini 2 aydan 4 aya çıkardık. O zaman zarfında işçimiz daha az çalışarak, sonraki iki ay boyunca bunu telafi edecek. Şartları tutan özel kreş ve gündüz bakım evleri, kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecek. İşverenlerimizi de velilerimizi de bu süreçte mağdur etmeyeceğiz" dedi.

650 BİN EMEKLİYE 1.500 TL AYARI

Bakan Selçuk, nisan ayından itibaren en düşük emekli maaşının 1.000 liradan 1.500'e çıkacağını da hatırlattı. Yapılacak iyileştirmeden yaklaşık 650 bin kişi yararlanacak. Bu kapsamdaki her bir emekli için aradaki fark hazineden karşılanacak. Söz konusu emekliler, normal emekli aylıkları 1.500 liraya ulaşıncaya kadar, altı ayda bir yapılan artışlardan yararlanamayacak. Mesela maaşı 1.250 TL olan bir emeklinin aylığı, 1.500 TL'ye tamamlanacak. Sonraki süreçte gelen yüzde 20 zam, bu kişiye yansıtılmayacak.
Türkiye
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