1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çalışanını koru, 3 maaş devletten

Hükümet, korona virüsünden dolayı üretime ara veren veya işyerini kapatan patrona da çalışanına da destek verecek. Kısa çalışma ödeneğinden daha fazla kişinin yararlanması için 600 gün şartı esnetilecek. Bu süreçte istihdamı koruyan işletmelerde, işçilerin maaşının % 60'ını devlet karşılayacak
 21 Mart 2020 09:36
Yazdır
Çalışanını koru, 3 maaş devletten

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs salgınına karşı açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi'nde yer alan kısa çalışma ödeneği düzenlemesinin detayları belli oluyor. Olağanüstü durumlarda devreye giren, milyonlarca çalışanı ve işletmeyi korumaya alan kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşulları esnetilecek. Salgından etkilenen tekstilden perakendeye, konaklamadan sinema- tiyatroya, özel kreşten gündüz bakımevine, ulaşımdan yiyecek- içecek sektörüne kadar geniş bir alanda üretime ara veren veya işletmesini kapatan patronların istihdamı koruma kaydı ile işçilerinin 3 aylık maaşının yüzde 60'ını devlet ödeyecek.

600 GÜN ŞARTI ESNEYECEK

Mevcut uygulamada ödenekten, kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar yararlanabiliyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu koşuldaki gün şartını azaltarak daha fazla işletmenin kısa çalışma ödeneğinden yararlanmasının önünü açmayı planlıyor.

KAZANCIN % 60'I ÖDENECEK

Kısa çalışma ödeneği, ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte biri oranında azaltılması veya en az 4 hafta durdurulması hallerinde uygulanıyor. Uygulanan sürede sigortalının 12 aylık prime esas kazancı baz alınarak günlük ortalama brüt kazancın yüzde 60'ı ödeniyor. Kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'ini geçmiyor. Kısa çalışma ödeneği kapsamında işçilerin genel sağlık sigortası primleri de ödeniyor. Devlet, faaliyetine ara veren işyerlerinde son bir yıldır asgari ücretle çalışan bir işçiye bin 752 lira, 4 bin lira alana 2 bin 381 lira, 8 bin lira alana da 4 bin 380 liraya kadar kısa çalışma ödeneği verebiliyor.

HER AYIN BEŞİNDE HESAPTA

Kısa çalışma ödeneği, çalışmadığı süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödeniyor. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılıyor. Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için aylık olarak veriliyor. Kısa çalışma ödeneğinin süresini altı aya kadar uzatmaya ve işsizlik ödeneğinden mahsup edilip edilmeyeceğini belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkili bulunuyor.

TELAFİ RAHATLATACAK

İstihdamda sürekliliği temin etmek için 4 aya çıkarılan telafi çalışma süresi de işverene nefes aldıracak. Şu günlerde işyerini bir ay kapatan bir işletme 4 aylık telafi süresiyle kaybını giderebilecek. Normal çalışma sürelerinin altına çalışan ya da tamamen tatil eden işletmeler yasal izinler dışında işçinin talebiyle izin verilmesi durumunda işveren 4 ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalıştırması yaptırabilecek. Dört aylık süre çalışılmayan sürenin bitiminde başlayacak, bu çalışmalar fazla çalışma sayılmayacak. Telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma süresini aşmamak koşuluyla günde 3 saatten fazla olmayacak. Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılmayacak.

KREŞLER DE YARARLANACAK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneğinde esneklik sağlanmasına ilişkin yasal düzenleme konusunda Meclis'le işbirliği içinde olduklarını belirterek, "Tabii ki birkaç değişim, esneklik sağlayacağız. Süre bunlardan birisi... Onu biraz daha esnetmek için şimdi istişare halindeyiz" dedi. Bakan Selçuk, "Kısa çalışma ödeneği, işin belli periyotlarda durdurulması veya yavaşlatılması durumunda devreye giren bir ödeneğimiz. Biz bunun bütün sektörlere daha fazla fayda sağlaması için belirli koşullarında esneklikler de sağlayacağız. Şartları tutan özel kreş ve bakım evleri de kısa çalışma ödeneğinden yararlanacak" mesajı verdi. İşsizlik Sigorta Fonu'nun böyle durumlar için var olduğunu belirten Bakan Selçuk, telafi çalışmasını da devreye aldıklarını söyledi. Telafi çalışma süresinin 4 aya çıkarılmasını değerlendiren Bakan Selçuk, "Bu telafi süresi de, o zaman zarfında işçimiz, çalışanımız daha az çalışarak daha sonraki 2 ay boyunca bunu telafi ettiği süreç. Dolayısıyla maaş kaybına, ne aylık kaybına neden aynı zamanda iş gücü kaybına sebep olan bir sistemdi. Bu süreci 2 aydı, mevcut durumu da göz önüne alarak 4 aya çıkartıyoruz. Dolayısıyla bu da işverenimizin ve işçimizin bu süreçteki direncini arttıracak bir önlem olarak bizim destek paketimizde olacak" diye konuştu.

Hazal Ateş
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
13 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İki milyon haneye bin TL 10 günde hesaplarda
21 Mart 2020 10:35		 'İhtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira destek vereceğiz'
20 Mart 2020 11:34
Koronavirüsün nerede bulaştığı neden önemli?
19 Mart 2020 08:18		 Kronik hastaların son raporu geçerli sayılacak
18 Mart 2020 15:09
BES'te katılımcı sayısı 7 milyona yaklaşıyor
18 Mart 2020 10:03		 16 yıl sonra şehit sayıldı
16 Mart 2020 08:43
Bankalar emekliler için kesenin ağzını açtı
14 Mart 2020 11:18		 Çalışan anneye esnek mesai
14 Mart 2020 10:20
Sürekli ilaç kullananlar rapor yenilemeyecek
13 Mart 2020 19:24		 Çalışan annelere 3 bin liralık destek
11 Mart 2020 09:52
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:14 - İstanbul'da hasta yakını, iki güvenlik personelini yaraladı22:08 - Köy muhtarı evinde çıkan yangında yaralandı22:03 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı ile görüştü21:58 - İçişleri Bakanlığı'ndan restoran, pastane ve lokantalar için yeni karar21:53 - TCDD'den sağlık personellerine destek21:48 - Bakan Selçuk, Kılıçdaroğlu'na başsağlığı diledi21:43 - Öğretmen çift, sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı21:37 - Fransa'da hayatını kaybedenlerin sayısı 562'ye yükseldi21:31 - Koronavirüsle ilgili son 24 saatte dünyada yaşananlar21:26 - THY, 65 yaş ve üstü yolcu taşımayacak
21:21 - EGM'den koronavirüs tedbirleri paylaşımı21:16 - Bakan Koca'dan 65 yaş ve üstüne 'Dışarı çıkmayın' çağrısı21:10 - Sağlık çalışanlarına alkışlı destekte üçüncü gün21:04 - 7 ülkeden 3 bin 358 öğrencin Türkiye'ye getirilecek21:00 - MediaMarkt da geçici olarak mağazalarını kapatıyor20:31 - Yaşlı adam habercilere hakaret etti, bıçak çekti20:26 - Koronavirüs önlemleri altında nikah yoğunluğu20:21 - Turizme 1 trilyon dolarlık koronavirüs darbesi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Çalışanını koru, 3 maaş devletten
İki milyon haneye bin TL 10 günde hesaplarda
İçişleri, 65 yaş üstünün sokağa çıkmasını sınırlandırdı
Virüsten korunmak için elinizi sıcak su ile yıkamayın
Berber ve kuaförler, ikinci bir emre kadar kapatılacak
İçişleri Bakanlığı'ndan restoran, pastane ve lokantalar için yeni karar
Okul tatili uzayacak mı? Bakan açıkladı
Fenerbahçeli oyuncularda virüs belirtisi
Tarım ve Orman Bakanlığı, mangal yapmayı yasakladı
1250 TL'ye koronavirüs testi!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
konya'da 65 yaş üstü kişilere toplu taşımanın ücretli olması 1
bunca uyarıya rağmen yaşlıların dışarıya çıkması 1
temel reis 2
acil olmayan ameliyatların ertelenmesi 1
şu an çalan şarkı 2
tüm özel ve vakıf üniversitelerinin pandemi hastanesi yapılması 1
2005 basımı kehanetler kitabı 1
18.03.2020 corona virüsü toplantısı 1
bank of america'nın resesyon açıklaması 1
sağlıkçılar için saat 21,00 de alkış yapılması 4
SON İLANLAR
Afyon Sultandağı Belediyesi 1 itfaiye eri alacak
Kulu Belediyesi 9 memur almak için ilana çıktı
Burdur Belediyesi 24 Geçici İşçi Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar KHGB Geçici 2 İşçi Alacak
Mardin Savur Belediyesi 7 İşçi Alacak
Kocaeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Erzurum Tekman Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Subeton 1 İşçi Alacak
Çorum Ortaköy Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam