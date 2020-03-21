Türkiye, 46 ülkeye daha uçuşları durdurdu
|21 Mart 2020 14:41
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü: Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına göre; 21 Mart 2020 saat 17:00 itibariyle Ülkemiz tarafından uçuşların durdurulduğu 22 ülkeye ilave olarak 46 ükeye daha uçuşlar durdurulmuştur.Değerli vatandaşlarımız,
Koronavirüs salgınıyla mücadele çerçevesinde ülkemiz tarafından alınan güncel tedbirler kapsamında;
*Sri Lanka'da dahil toplam 46 ülke ile (Kuveyt, Bangladeş, Moğolistan, KKTC, Ukrayna, Kosova, Fas, Lübnan, Ürdün, Kazakistan, Özbekistan, Umman, Slovenya, Moldova, Cibuti, Ekvator Ginesi, Kanada, Hindistan, Macaristan, Guatemala, Polonya, Kenya, Sudan, Çad, Filipinler, Letonya, Tayvan, Peru, Sri Lanka, Ekvator, Nijer, Tunus, Cezayir, Fildişi Sahili, Finlandiya, Angola, Çekya, Dominik, Kamerun, Karadağ, Kolombiya, Kuzey Makedonya, Moritanya, Nepal, Portekiz ve Panama) uçuşlar bugün (21 Mart) Türkiye saatiyle 17:00 itibariyle durdurulmuştur.
* Anılan ülkelerden yolcu girişleri tüm hudut kapılarımızda durdurulmuştur. Sözkonusu ülke vatandaşları ile son 14 gün içinde bu ülkelerde bulunmuş üçüncü ülke vatandaşlarının ülkemize girişine izin verilmeyecektir.
* Anılan ülke vatandaşlarının ülkemizden çıkışlarında kısıtlama bulunmamaktadır.
Vatandaşlarımızın anılan ülkelere seyahatleri geçici süreyle durdurulmuştur.
* Ülkemizde oturum iznine sahip olan anılan ülke vatandaşları Sağlık Bakanlığınca belirlenen tedbirler çerçevesinde ülkemize giriş yapabilecektir. Ancak bu haklarını pandemi tehlikesi geçene kadar yalnızca bir defa kullanabileceklerdir.
* Kargo uçuşlarında herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.
Saygıyla duyurulur.Ulaştırma Bakanlığı: 46 ülkeye daha uçuşlar durduruluyor
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