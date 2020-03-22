1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Diyanetten defin işlemlerine ilişkin açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, salgın hastalık riskinin bulunduğu durumlarda cenaze namazının olabildiğince az sayıda kişiyle ve bekletmeden kılınması gerektiğini bildirdi.
 22 Mart 2020 18:40
Yazdır
Diyanetten defin işlemlerine ilişkin açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, salgın hastalık riskinin bulunduğu durumlarda cenaze namazının olabildiğince az sayıda kişiyle ve bekletmeden kılınması gerektiğini bildirdi.

Kuruldan yapılan açıklamada, salgın hastalık riskinin bulunduğu durumlarda cenaze namazının nasıl kılınacağı ve defin işlemlerinin nasıl yapılacağına dair vatandaşlardan gelen sorulara cevap verildiği belirtildi.

Din İşleri yüksek Kurulunun verdiği cevapta, Müslümanların, vefat eden din kardeşlerine karşı yerine getirmeleri gereken dini vecibelerinin başında cenazelerinin yıkanması, kefenlenmesi ve namazlarının kılınması geldiği hatırlatıldı.

Merhum/merhumenin yıkanıp kefenlendikten sonra cenaze namazının kılınmasının farz-ı kifaye olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu görev bazı Müslümanlar tarafından yerine getirildiği takdirde diğerleri sorumluluktan kurtulur. Cenaze namazının kılınması için belirli bir vakit yoktur. Hazırlanmış olan bir cenazenin bekletilmeden namazının kılınıp defnedilmesi esastır." bilgisi verildi.

Açıklamada, salgın hastalık riskinin bulunduğu durumlarda cenaze namazının olabildiğince az sayıda kişiyle ve bekletmeden kılınmasının tercih edilmesi gerektiği belirtilerek hastalığın bulaşmaması için gerekli tedbirlerin alınmasının, bu bağlamda cenaze namazına katılanlar arasında yeterince mesafe bırakılmasının önemine değinildi.

Bu durumda birden fazla cenaze varsa hepsi için tek bir namaz kılınmasının yeterli olacağı bildirilen açıklamada, hastalığı bulaştırma riski sebebiyle yetkililerce hemen defnedilmiş olan cenazenin namazının ise daha sonra kabrine karşı birkaç kişiyle kılınabileceği ifade edildi.

- "Riskli durumlarda tabutla da defnedilebilir"

Açıklamada, hastalığın bulaşma riskine karşı uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda gerekli koruyucu tedbirler alındıktan sonra cenazenin usulüne uygun bir şekilde yıkanıp kefenlenmesi ve defnedilmesi gerektiğine işaret edilerek şunlar kaydedildi:

"Alınacak bütün bu tedbirlere rağmen cenaze yıkandığı ve usulünce kefenlendiği takdirde bu hastalığın başkalarına da sirayet etme tehlikesi varsa, uzaktan cenaze üzerine su tutularak veya serpilerek yıkama işlemi gerçekleştirilir. Bu uygulamanın da riskli olduğu durumlarda yetkililerin de talimatlarına uyularak koruyucu kıyafetlerle cenazeye teyemmüm aldırılır. Cenazeye teyemmüm yaptırılmasının da hastalığın bulaşması açısından riskli olduğu hallerde zaruret sebebiyle teyemmüm de terk edilir ve o haliyle namazı kılınarak defni sağlanır.

Cenazelerin, geleneksel yöntemle açılan kabre kefenle defnedilmesinin de riskli olduğu durumlarda, ceset torbası veya tabutla defnedilmesi de caizdir. Zaruretten kaynaklanan bütün bu uygulamalarda Müslüman kardeşimize karşı son dini vazifemizi yaptığımız bilinci ile hareket edilmelidir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gençlik liderleri öğrencilere 'online' misafir oluyor
22 Mart 2020 22:12		 Terminale biletli yolcu dışında girişlere izin verilmedi
22 Mart 2020 21:36
Aydın'da sağlık çalışanları otobüslere ücretsiz binecek
22 Mart 2020 21:03		 Drift yapan sürücüye 6 bin 141 lira ceza
22 Mart 2020 20:58
İdlib'deki gözlem noktalarına askeri sevkiyat
22 Mart 2020 20:48		 Elazığ ve Malatya'ya 182 milyon liralık nakdi yardım
22 Mart 2020 20:33
KKTC'de kısmi sokağa çıkma yasağı yürürlüğe giriyor
22 Mart 2020 20:28		 Umreden dönenlerin karantinada 8'inci günü
22 Mart 2020 19:36
Van'da depremzedeler için konteynerler kuruluyor
22 Mart 2020 19:21		 EGM, vatandaşların ihtiyaçları kapılarına kadar götürdü
22 Mart 2020 18:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:24 - Almanya sokağa çıkmaya sınırlama getirdi22:23 - Öğrenciler maske üretimine katkıda bulunuyor22:23 - Nepal, Çin ve Hindistan sınırını kapatma kararı aldı22:18 - Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem22:12 - Gençlik liderleri öğrencilere 'online' misafir oluyor22:06 - Bakan Koca: 9 yaşlı hasta daha hayatını kaybetti21:57 - Çankaya Köşkü'nde 'koronavirüs tedbirleri' toplantısı21:51 - Kafeler kapandı; evde nargile kullananların sayısı arttı21:46 - Koronavirüsün dünyaya yayılım haritası, Türkçe'ye çevrildi21:41 - Bakan Koca, evde kalmanın önemini hatırlattı
21:36 - Terminale biletli yolcu dışında girişlere izin verilmedi21:31 - Koronovirüsü nedeniyle Onur Air uçuşlarını askıya aldı21:26 - TRT-EBA TV'nin uydu frekans bilgileri paylaşıldı21:20 - Mescidi Aksa koronavirüs nedeni ile tamamen kapatıldı21:14 - Fransa'da koronavirüsten 9 Türk hayatını kaybetti21:08 - Gaziantep'te 4 milyon liralık gümrük kaçağı ürün ele geçirildi21:03 - Aydın'da sağlık çalışanları otobüslere ücretsiz binecek20:58 - Drift yapan sürücüye 6 bin 141 lira ceza
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Koronavirüs salgınında en riskli iller
Bakan Koca: 9 yaşlı hasta daha hayatını kaybetti
65 yaş yasağında istisnalar belli oldu
Milli Eğitim Müdür Yardımcısı hayatını kaybetti
İnfaz düzenlemesinde terör sürprizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evlerimizde kalmaya devam edelim
'Kısa çalışma ödeneği başvuruları yarın alınacak'
THY, yurt dışında sadece 5 noktaya uçacak
Karantina servisine alınmayan şahıs, güvenlik görevlilerini bıçakladı
'Koronavirüs abartılıyor' dedi, özel jetle Türkiye'yi terk etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
italya'da 627 kişinin ölmesi 2
Yuval Noah Harari 1
fenerbahce erkek basketbol takımında coronavirüs çıkması 1
65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı 4
2005 basımı kehanetler kitabı 1
denizli belediyesi'nin bankları sökmesi 1
enver aysever hakkında soruşturma başlatılması 1
peter naumoski 1
sağlıkçılar için saat 21,00 de alkış yapılması 2
tüm özel ve vakıf üniversitelerinin pandemi hastanesi yapılması 1
SON İLANLAR
Afyon Sultandağı Belediyesi 1 İstatistikçi alacak
Kulu Belediyesi 9 memur almak için ilana çıktı
Burdur Belediyesi 24 Geçici İşçi Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar KHGB Geçici 2 İşçi Alacak
Mardin Savur Belediyesi 7 İşçi Alacak
Kocaeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Erzurum Tekman Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Subeton 1 İşçi Alacak
Çorum Ortaköy Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam