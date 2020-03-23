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Soylu: Maske stoklayan fabrikalara süre verdik, el koyabiliriz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuştu. Soylu "Maskeleri depolarında tutan, stoklayan fabrikalara bu sabah baskın yaptık, yarına (Pazartesi) kadar süreleri var yoksa fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz" dedi.
 23 Mart 2020 01:07
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Soylu: Maske stoklayan fabrikalara süre verdik, el koyabiliriz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, maske üretmelerine rağmen, yokmuş diyerek fiyat artıran fabrikalarla ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

22 Mart 2020 tarihinde, Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın instagram yayınına katılan Süleyman Soylu şunları söyledi:

Bazı maske üreticileri maskeleri depolarında tutup bakanlığa satmıyolar.

Bu sabah 08:00'de eş zamanlı baskın yaptık ve bakanlıkla anlaşma yapmaları için onları uyardık.

Yarına kadar süreleri var yoksa fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz.
Memurlar.Net
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