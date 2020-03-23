Virüs Galatasaray'a sıçradı... 2. Başkan'da virüs tespit edildi
|23 Mart 2020 09:32
|Yazdır
Abdurrahim Albayrak ve eşinde Koronavirüs tespit edildi "Tüm futbolcular ve teknik heyetin kontrolden geçirildiği, hiç kimsede virüs tespit edilmediği gelen duyumlar arasında."
Hürriyet gazetesi yazarı Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ta yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tespit edildiğini bugünkü köşesinde duyurdu. Çift tedavi altına alındı.
Üstündağ bugünkü yazısında, "Galatasaray'ın yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, geçen hafta Koronavirüs şüphesiyle Yeşilköy'deki Acıbadem International Hastanesi'ne kaldırılmıştı. İlk testi negatif, sonraki pozitif çıkan Albayrak'ın eşi Şükran Hanım'ın da Koronavirüs'e yakalandığını öğrendim. Karantinaya alınan çiftin tedavisi sürüyor." ifadesini kullandı.
Üstündağ, "Bu arada 15 Mart'ta oynanan Galatasaray-Beşiktaş maçını stadyumda izleyen, orada teknik heyet ve diğer yöneticilerle de bir araya gelen Abdurrahim Albayrak'ın hemen akabinde hastalanması, kulüpte büyük endişe uyandırdı. Tüm futbolcular ve teknik heyetin kontrolden geçirildiği, hiç kimsede virüs tespit edilmediği gelen duyumlar arasında. Temennim, Albayrak çiftinin de bir an önce iyileşip taburcu olması..." düşüncesini dile getirdi
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|HSK'dan 'adliyelerde esnek çalışma' açıklaması
23 Mart 2020 14:46
|Resmen açıklandı... Albayrak'ın virüs testi pozitif çıktı
23 Mart 2020 13:12
|Adliye ve noterlerde nöbet sistemine geçildi
23 Mart 2020 13:04
|Özel bankalardan kredi ertelenmesine ilk adım
23 Mart 2020 12:24
|'Vaka artışı, korktuğumuz gibi katlanarak gitmedi'
23 Mart 2020 12:09
|'Sosyal medyada dolaşan ilaçların ölümcül etkisi olabilir'
23 Mart 2020 11:18
|Polis karantinadan kaçan kadının etrafını sardı
23 Mart 2020 11:11
|İşyerlerine 14 maddelik tedbir planı
23 Mart 2020 09:50
|3 banka, kredi ödemelerini erteledi
23 Mart 2020 09:47
|2 milyon adet hızlı tanı kitleri Türkiye'ye getirildi
23 Mart 2020 08:01