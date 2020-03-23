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Adliye ve noterlerde nöbet sistemine geçildi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "yargıda corona virüs önlemlerine ilişkin yaptığı açıklamada Adliyelerde, bölge adliye mahkemelerinde adli hizmetlerin yeteri kadar hakim ve savcı ile yürütüleceği şekilde nöbet sistemine geçildi, noterlerde de aynı şekilde nöbet sistemine geçildi" dedi.
 23 Mart 2020 13:04
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Adliye ve noterlerde nöbet sistemine geçildi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, adalet hizmetlerinde corona virüse karşı alınacak tedbirlerle ilgili toplantının ardından açıklama yaptı.

Gül'ün açıklamalarından satır başları şöyle:

''Hayat eve sığar diyoruz risk almayalım evimizde kalalım. Tüm adliyelerimizde bakanlık kurumlarımızda özveriyle çalışan tüm personelimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. 20 milyon metrekarelik açık kapalı alanda dezenfektan çalışmaları yaptık yapmaya devam ediyoruz. Cezaevlerinde pozitif corona virüs vakasına rastlanmamıştır. Ceza infaz kurumlarının tamamında maske eldiven gibi tüm malzemeler tedarik edilmiştir. Adliyede nöbet sistemine geçilmesine karar verilmiştir. Tutuklu ve acele işler dışında esnek çalışma dönemi başlamıştır.

NOTERLİKLERDE YENİ DÜZENLEME

Noterliklerde bir gün tek bir gün çift noterliklerin çalışmasına karar verilmiştir. Yarından itibaren nöbet sistemi ile dönüşümlü hizmet verilecektir. Yarın tek sayılı diğer gün çift sayılı noterlikler hizmet verecek.
Memurlar.Net
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