Ziya Selçuk: O görüntüleri ben de onaylamıyorum
|23 Mart 2020 16:45
|Yazdır
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA TV'de, Adnan Menderes'in idam sahnesinin çocuklara izletilmesi görüntülerini kendisinin de onaylamadığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bakan Ziya Selçuk, şunları söyledi:
"Bir haftada üç yeni kanal kurup içeriklerini hazırlamak için ben
ve ekibim büyük bir gayretle çalıştık.
Dersleri merkez alarak yüzlerce çekimin tamamını kontrol ettik.
Bu yoğun süreçte, üzülerek ifade ediyorum ki, görev dağılımında kendilerine güvenerek denetleme ihtiyacı duymadığım ekibin hazırladığı etkinlik saati görüntülerini ben de onaylamıyorum ve çocuklara uygun olmadığını düşünüyorum.
Nasıl ki okullarımızdaki içeriklere hassasiyet gösteriyorsak, yayınlara da göstereceğiz. Hepimiz için yeni ve zorlu bir süreç.
Bu konuda sizlerin de anlayışınızı rica ederim.
Gözden kaçırdığım birkaç dakikalık bir görüntünün üzerine titrediğim sisteme verdiği zararı konuşuyor olmanın ne kadar rahatsız edici olduğunu anlatamam.
Saygılarımla;
Ziya Selçuk
Milli Eğitim Bakanı"
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Sosyal medyadan 'uzaktan eğitim' manzaraları
23 Mart 2020 14:37
|Bakan Ziya Selçuk'tan Ücretli öğretmenler için açıklama
23 Mart 2020 13:59
|EBA TV canlı yayını başladı, ilk ders Bakan Selçuk'tan
23 Mart 2020 09:09
|Hangi ders saat kaçta? İşte tüm ayrıntılar...
23 Mart 2020 08:18
|Haydi çocuklar ekran başına
23 Mart 2020 07:06
|Uzaktan eğitim başlıyor... İlk dersi Bakan Selçuk verecek
22 Mart 2020 18:21
|MEB ayda 2 milyon cerrahi maske üretebilecek
22 Mart 2020 11:20
|Uzaktan eğitim yarın başlıyor: Dersler gönüllü öğretmenler tarafından verilecek
22 Mart 2020 07:53
|Mesleki eğitim, tarihinde ilk kez, ülke ihtiyaçları için seferber ediliyor
22 Mart 2020 00:01
|MEB, Adaylık Kaldırma Sınavının yeni tarihini belirledi
21 Mart 2020 18:13