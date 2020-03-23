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Fahrettin Koca: 32 bin yeni sağlık personeli alacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 32 bin personeli de önümüzdeki 1-2 hafta içinde almak içinde çalışıyoruz. Başka meslekler için de iyileştirmeler olabilir bunu da sayın maliye bakanımız açıklar.
 23 Mart 2020 19:29
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Fahrettin Koca: 32 bin yeni sağlık personeli alacağız

Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'nde saat 13.30'da başlayan toplantı sona erdi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar,

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar,

''Sağlık çalışanlarımız adına sizlere teşekkür ederim. Ülkemizde ilk vaka 10 Mart'ta görüldü. Buna ilk hastamızın temas çevresinden başlayarak prensiplerimizi katı hale getirdik. Olayları takip etmek yerine olasılıkları takip ediyoruz. Dün ise sizinle şu bilgileri paylaşmıştım, 20 bin 345 test yapılmıştı, bin 236 vaka tespiti yapılmıştı. 30 Hastamızı da kaybetmiştik. Mücadelemizde ise çok ciddi bir deneyim kazandık.

65 YAŞ ÜSTÜNDEKİLERİNE ÇAĞRI

Yaşlılara uyarıda bulunmak istiyorum, bu durumu birlikte atlatmak istiyoruz. Size karşı hassasiyeti olan sadece evlatlarınız değil, bütün toplum. Tedbir alıyoruz evden çıkmanız bir süreliğine kısıtlandı. Dünyadaki benzerlerinden çok farklı ilerliyoruz. Gurur duyacağımız bir gerçek de var. Dayanışmamızın dünyada bir örneği daha bulunmuyor.

32 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI

Sağlık çalışanlarımızın maaşlarını iyileştirme çalışmaları yapıyoruz. 32 bin personel dahil ediyoruz. 32 bin sağlık personeli alımı için 1-2 hafta içinde adım atacağız. 3 aylık süreçte çalışan sağlık personelimizin ek ödemesini yüzde yüz oranında ödeme yapacağız.

32 bin personeli de önümüzdeki 1-2 hafta içinde almak içinde çalışıyoruz. Başka meslekler için de iyileştirmeler olabilir bunu da sayın maliye bakanımız açıklar. Bu dönemde istifa edenlerin sağlık personeli olduğunu duyuyoruz. Bu personelleri bakanlığımıza almayacağımızı da duyurmak istiyorum.

YERLİ SOLUNUM CİHAZI

Pandeminin olduğu bir dönemde, istismar etmeye çalışan firmaların olduğunu biliyoruz, üreticilerin ve satıcıların depolarına baskınlar yapıldı. Yoğun bir şekilde depolama görüldü. Bugün itibariyle bütün firmaları teker teker çağırarak, sözleşme yapmaya başladık. 20 firma ile anlaştık şu ana kadar.

TÜRKİYE'DE AŞI ÜRETİME DESTEK

Salgının yayıldığı ülkelerde en fazla eksikliği hissedilen cihazlardan biri solunum cihazıydı. Yerli solunum cihazı üretimine başlıyoruz.Çin'den 50 bin hızlı tarama kiti geldi. Perşembe günü de bir bu kadar daha gelecek. Bu süreçte virüse karşı aşı geliştirme süreçlerinde bakanlık olarak destek veriyoruz. 6 üniversite ve bir merkeze çağrı yapıldı. Bu üniversite ve merkezlerin ihtiyaçlarına göre hepsinin önünü açacak şekilde destek sağlayacağız.

Tedbirleri hakim kılarsak biz başka bir ülke olmayacağız. Bu zor günleri aşma fırsatımız var. En güvenilir çözümün evde kalmak olduğu unutmayalım.

İYİLEŞEN VAKALARIMIZ VAR

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili Bakan Koca, iyileşen vakalarımız var. İyileşmekte olan hastalarımızın fazla olduğunu belirtmek siterim. Bugün itibariyle sabah Çin'de bir ilaçtan sonuç aldıkları yönünde iddialar var. İlaçla ilgili bu sabah yeterli miktarda getirmiş olduk. Sabah gelen ilaçlarında yoğun bakımdaki hastalarımza başlandığını da belirtmek isterim.

Ben şunu diyorum sıkı yönetim dediniz. Burada tek tek hep birlikte mücadele edeceğiz. Herkes kendi OHAL'ini ilan edebilir. Bunu illa devlet ilan etmek zorunda değil
Memurlar.Net
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