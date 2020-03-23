İstifa eden, 32 bin kişilik alıma başvuramayacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 32 bin kişilik sağlık personeli alımına üniversitelerden istifa eden sağlık personellerinin başvuru yapamayacağını açıkladı.
|23 Mart 2020 20:10
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Koca, 32 bin yeni sağlık personeli alınacağını, bunu da bir iki hafta içinde gerçekleştireceklerini duyurdu.
ÜNİVERSİTEDEN İSTİFA EDEN BAŞVURU YAPAMAYACAK
Fahrettin Koca, bu dönemde üniversitelerden istifa eden sağlık personeli olduğunu söyledi.
32 bin kişilik alıma üniversiteden istifa edenlerin başvuru yapamacağını, bunun için önlem alacaklarını vurguladı.
3 aylık süreçte çalışan sağlık personelinin ek ödemesini de yüzde yüz artıracaklarını ayrıca vurguladı.
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