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Fatih Terim, koronavirüs olduğunu açıkladı

Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
 23 Mart 2020 22:06
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Fatih Terim, koronavirüs olduğunu açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

İşte Fatih Terim'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama;

Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere..

Memurlar.Net
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