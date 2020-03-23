Fatih Terim, koronavirüs olduğunu açıkladı
Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
|23 Mart 2020 22:06
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
İşte Fatih Terim'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama;
Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere..
Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere..Fatih Terim (@fatihterim) March 23, 2020
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