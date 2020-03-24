İçişleri Bakanı Soylu'dan 65 ve yaş üstü vatandaşlara çağrı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır." ifadesini kullandı.
|24 Mart 2020 01:00
|Yazdır
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır." ifadesini kullandı.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır."
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliğinde Değişiklik
24 Mart 2020 01:34
|Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
24 Mart 2020 01:31
|Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik
24 Mart 2020 01:29
|Altun: Koronavirüse karşı amansız bir mücadele yürütüyoruz
24 Mart 2020 01:08
|24 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
24 Mart 2020 00:04
|Bakan Koca'dan gençlere uyarılar!
23 Mart 2020 23:58
|Fahrettin Koca: 7 insanımız daha hayatını kaybetti
23 Mart 2020 23:24
|Kırklareli Valiliği: Kentte koronavirüs vakası yok
23 Mart 2020 22:48
|Bilim Kurulu Üyesi: Herkes kendisini pozitif saysın!
23 Mart 2020 22:24
|Dış temsilciliklerden sağlık çalışanlarına alkışlı destek
23 Mart 2020 22:22