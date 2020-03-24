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Yekta Saraç: Üniversite sağlık personeli için de zam istiyoruz

YÖK Başkanı Yekta Saraç, Sağlık Bakanlığı çalışanlarına verilen ek ödeme iyileştirmesinin, üniversitelerde çalışan sağlık personelini kapsaması için, sosyal medya hesabı üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a çağrıda bulundu
 24 Mart 2020 16:58
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Yekta Saraç: Üniversite sağlık personeli için de zam istiyoruz

YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama:

Son günlerde sağlık çalışanları Yeni Koronavirüs hastalığı ile mücadelede büyük fedakarlık içerisinde çalışmaktadır.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerdeki sağlık çalışanlarının kadro ve özlük hakları durumlarının iyileştirilmesine yönelik yapılan açıklamalar memnuniyet vericidir.

Bununla birlikte, bu iyileştirmenin sağlık hizmeti sunumunda göz ardı edilemeyecek durumda olan "üniversite hastanelerinde" çalışan sağlık çalışanları için de geçerli olması, meseleye bütüncül bir şekilde yaklaşıldığını gösterecek ve üniversite hastanelerindeki sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonunu yükseltecektir.

Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastaneler ve bu hastanelerde çalışanlar ile ilgili yapılan düzenlemelerin bir benzerinin üniversite hastaneleri ve çalışanları için de yapılması yönündeki taleplerimizi Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'a ilettik.

Sayın Bakanımızın üniversite hastanelerimizin önemine vakıf olduğunu görmekten dolayı büyük memnuniyet duyduk. Bu salgın sürecinde "önce insan ve sağlık" diyen Bakanımızın bu konuya olumlu yaklaşacağına olan güvenimizin tam olduğunu ifade ederiz.

Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ
YÖK Başkanı
Memurlar.Net
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